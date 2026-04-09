Câte persoane i-au adus un ultim omagiu la Arena Naţională lui Mircea Lucescu!

Aproximativ 15.000 de persoane au fost miercuri şi joi la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Fostul selecţioner al României a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani.
Numeroase personalităţi, printre care patronul lui Şahtior Doneţk, Rinat Ahmetov, Gică Hagi, fostul patron al Rapidului, George Copos, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Adrian Ilie, Dan Şucu, Victor Angelescu, Mihai Stoica, Zeljko Kopic, Andrei Nicolescu, Florentin Petre, Mircea Rednic, Ioan Andone, Ionuţ Lupescu, Simona Halep sau Daniel Bîrligea, au fost la Arena Naţională pentru a-l omagia pe marele antrenor român.
În tot acest timp, familia lui Mircea Lucescu a rezistat eroic pentru a primi condoleanţe de la cei care l-au iubit şi admirat pe fostul mare selecţioner al României.
Slujba de înmormântare va avea loc vineri, la ora 10:00, la Biserica Sfântul Elefterie. Accesul la biserică va fi restricţionat pentru familie şi prietenii apropiaţi ai familiei Lucescu. Mircea Lucescu va fi înhumat tot vineri, la ora 13:10, la Cimitirul Bellu, cimitirul din România cu cele mai multe personalităţi ale ţării noastre. Mircea Lucescu va avea un loc de veci în acelaşi cimitir în care sunt înmormântaţi Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Ion Luca Caragiale, Nichita Stănescu, Toma Caragiu, Amza Pellea şi multe, multe alte personalităţi ale României.
Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu
Familia lui Mircea Lucescu anunţa după decesul fostului selecţioner al României programul funeraliilor acestuia.
ZIUA 1 – Miercuri, 08.04.2026
(Depunere şi priveghi)
- Începând cu ora 16:30, sicriul va fi depus la Arena Naţională
- Accesul publicului va fi permis în intervalul 17:00 – 21:00
- Slujba de priveghi va avea loc la ora 18:00
ZIUA 2 – Joi, 09.04.2026
(Pelerinaj public)
- Arena Naţională va fi deschisă în intervalul 10:00 – 20:00
- Slujbă religioasă la ora 18:00
ZIUA 3 – Vineri, 10.04.2026
(Ceremonie religioasă şi înhumare)
- Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, începând cu ora 10:00
- Ulterior, cortegiul funerar se va deplasa către Cimitirul Bellu
- Ceremonia de la cimitir va începe în jurul orei 12:20
- Înhumarea va avea loc la ora 13:10
Menţiuni importante:
- Accesul publicului va fi organizat, pentru a asigura un flux civilizat şi respectuos
- Vor exista zone distincte pentru familie, invitaţi şi public
- Accesul la momentul înhumării va fi restricţionat, fiind rezervat familiei şi apropiaţilor
“Familia vă mulţumeşte pentru gândurile, respectul şi discreţia manifestate în aceste momente”, transmitea familia Lucescu, într-un comunicat.
