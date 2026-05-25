Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma

Beșiktaș se pregătește să-l numească antrenor pe Răzvan Lucescu, anunță turcii de la Fanatik.
Beșiktaș a avut un sezon sub așteptări în Super Lig și s-a despărțit de antrenorul Sergen Yalcin. Astfel, clubul a început negocierile cu Răzvan Lucescu, actualul antrenor al echipei PAOK.
Inițial, Lucescu jr. nu părea tentat să plece din Grecia. Au urmat noi discuții și acum privește favorabil ideea de a veni la Istanbul și încearcă să își convingă clubul să îl lase să plece.
De asemenea, s-a aflat că în contractul lui Răzvan Lucescu există o clauză de reziliere în valoare de 4 milioane de euro. Cu toate acestea, Beşiktaș nu dorește să plătească această sumă și speră să profite de dorința antrenorului de a pleca.
Planul B al conducerii lui Beşiktaș este să încerce obținerea unei reduceri a sumei de 4 milioane de euro.
Potrivit ultimelor informații, primul pas va fi ca Răzvan Lucescu să poarte noi discuții cu PAOK.
Antrenorul român se află la conducerea echipei grecești din iulie 2021.
