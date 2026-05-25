Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo

Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 14:31

Dinamo a făcut primele transferuri ale verii. Ianis Doană semnează cu formația din Ștefan cel Mare. Mutarea a fost confirmată de Andrei Nicolescu.

Al doilea jucător cu care clubul din Ștefan cel Mare a bătut palma este Adriano Manole, unul dintre cei mai apreciați tineri de la FC Argeș.

„(n.r. Dinamo l-a luat pe Ianis Doană?) Din 30 iunie e jucătorul lui Dinamo. (…) Dinamo gândește să-și construiască viitorul cu jucători tineri de mare perspectivă. Așa am făcut și anul trecut, așa am făcut și anul ăsta. Am semnat niște jucători care poate nu să reprezinte imediat impact imediat în Dinamo, dar cu siguranță într-un an, doi o să reprezinte niște borne importante.

Și e și cazul lui Ianis Doană, e și cazul lui (Adriano) Manole. Sunt jucători de perspectivă, dar nu cu impact imediat, adică nu au ținut de campania de transferuri din anul ăsta. Au ținut de modul general în care Dinamo vede construcția clubului”, a spus Nicolescu, pentru Fanatik.ro.

În vârstă de doar 18 ani, Ianis Doană este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale. Originar din Reșița, acesta a evoluat în sezonul recent pentru CSA Steaua București, în Liga 2. Internațional de juniori al României, mijlocașul ofensiv a bifat 23 de apariții în eșalonul secund, reușind să înscrie trei goluri și să ofere patru pase decisive.

Adriano Manole are 18 ani și a decis să plece de la FC Argeș, nemulțumit că a jucat destul de puțin. El a bifat doar șapte partide în tricoul piteștenilor în actuala ediție de campionat. Mijlocașul în vârstă de 18 ani ar fi semnat un contract valabil pe trei sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă trei ani

