Veste uriașă, cu 16 zile înainte de Mondial! Starul și-a revenit după accidentare: „Toată lumea lucrează pentru asta”

Sebastian Ujica Publicat: 26 mai 2026, 18:21

Alphonso Davies a ratat finalul de sezon la Bayern din cauza unei accidentări / Getty Images

Starul naționalei Canadei, una dintre țările care organizează Campionatul Mondial din această vară, Alphonso Davies, luptă din greu ca să-și revină la timp pentru turneul final.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Alphonso Davies joacă la Mondial

„Da. Nu cred că va fi pregătit chiar pentru 12 iunie, dar vom vedea” a spus selecționerul Canadei, Jesse Marsch, când a fost întrebat dacă Davies va putea juca la Mondial.

Marsch, cel care și-a prelungit contractul cu Federația chiar înainte de turneul final, a dezvăluit care este planul de bătaie astfel încât Davies să joace la turneul final.

„Am discutat cu Bayern și am considerat că cel mai bine pentru Alphonso este să continue prima parte a recuperării până pe 28 mai. După aceea îi oferim câteva zile să se deconecteze, iar din 31 mai vom relua programul de recuperare și vom încerca să-l aducem într-o formă fizică suficient de bună pentru a putea ajuta echipa. Toată lumea lucrează împreună pentru ca situația să evolueze pozitiv și, cel mai important pentru Alphonso, cred că acum are încredere în ambele părți. Evident că există frustrare, dar cu toții vrem să îl punem în cea mai bună poziție pentru a reuși.

Ultimul lucru pe care îl pot spune despre Alphonso este că abia așteaptă să revină lângă echipă. Este foarte motivat pentru acest Mondial și pentru a se pune la punct cât mai repede. Chiar eu i-am spus: „Ia-ți câteva zile după tratament înainte să vii la noi. Limpezește-ți mintea, încarcă-te emoțional și psihic, pentru că odată ce ajungi aici vom merge la intensitate maximă”. Cred că planul pe care l-am construit va fi bun atât pentru el, cât și pentru noi” a mai spus Marsch.

