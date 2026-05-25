Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro!

Universitatea Craiova și-a schimbat antrenorul de peste 20 de ori, din 2013 și până în prezent, potrivit 3minute.net.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru a adus în Bănie tehnicieni cu nume, dar niciunul dintre aceștia nu a reușit să atingă performanțele lui Filipe Coelho. Portughezul a câștigat eventul, în acest sezon, și a intrat în istoria Craiovei. Drumul către aceste reușite nu a fost deloc ușor, iar Mihai Rotaru recunoaște acest lucru.

„Nu am făcut un calcul, dar plătind clauze de reziliere, destul de mulți. La câți antrenori am schimbat, că am fost consumatori de antrenori, chiar ne puneam problema asta, ce facem greșit. De ce nu avem continuitate. Pentru că noi ne dorim. Nu vă gândiți că noi ne trezeam dimineața și voiam să schimbăm antrenorul. Excepând cazurile când ei au plecat și avem două cazuri, Mirel Rădoi și, cred, Bergodi, în rest, au fost decizii ale noastre”, a dezvăluit Rotaru la Fanatik.ro.

El a povestit că plecarea lui Costel Gâlcă de la Craiova a fost una costisitoare. El a plătit aproximativ 800.000 de euro ca să rezilieze cotractul cu Gâlcă și staff-ul acestuia.

“(n.r. – Numai pentru Gâlcă ați plătit 800.000 de euro) Nu știu dacă chiar 800.000 de euro, dar, cu tot cu staff, și cu clauza de reziliere, și cu taxele, cred că pe acolo. Nu știu exact, dar 7-8 sute de mii de euro. (n.r. – Ați plătit peste 10 milioane pentru antrenori?) Exclus. Nu, nu. Totuși nu sunt chiar ultimul negociator din România. Cu Costel am avut ceva probleme. Cu Costel negocierea e grea”, a mai declarat Mihai Rotaru.