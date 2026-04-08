Rămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Hagi şi Răzvan, în lacrimi

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu pot veni să îi aducă un ultim omagiu.
O slujbă de pomenire va avea loc astăzi, între orele 17:00 și 21:00, la Arena Națională. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va rămâne şi joi la Arena Naţională. Programul de vizită va fi joi între 10:00 şi 20:00.
România îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu
Update 19:00: Gică Hagi, declaraţii emoţionante despre Mircea Lucescu, la priveghiul fostului selecţioner al României! Detalii AICI
Update 18:23: Simona Halep a venit cu o coroană de flori la priveghiul lui Mircea Lucescu
Update 18:10: Cele mai tulburătoare imagini de la priveghiul lui Mircea Lucescu! Răzvan Lucescu şi-a consolat mama
Update 18:00: A început slujba de priveghi pentru Mircea Lucescu
Update 17:45: Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi la slujba de priveghi pentru tatăl lui, Mircea Lucescu
Update 17:30: Gică Hagi, în lacrimi la slujba de priveghi a lui Mircea Lucescu
Update 17:10: Gică Hagi a sosit şi el la Arena Naţională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Fostele glorii ale lui Dinamo, Dorin Mateuţ şi Mircea Rednic, au venit la Arena Naţională în acelaşi moment cu Gică Hagi
Update 16:15: Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională. Răzvan Lucescu a sosit alături de fiul lui, Matei şi soţia acestuia. Ei au venit la Arena Naţională în spatele maşinii mortuare, în care se afla sicriul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu va fi înmormântat vineri. Slujba de înmormântare va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, de la ora 10:00. Familia fostului selecţioner a decis ca participarea la biserică să fie limitată la membrii familiei şi apropiaţi.
Mircea Lucescu a decedat marţi, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecţioner se afla internat la Spitalul Universitar, după ce a suferit un infarct.
