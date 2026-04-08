Rămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Hagi şi Răzvan, în lacrimi

Sicriul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Naţională miercuri, la ora 17:00. Cei care l-au iubit pe Mircea Lucescu pot veni să îi aducă un ultim omagiu.

O slujbă de pomenire va avea loc astăzi, între orele 17:00 și 21:00, la Arena Națională. Trupul neînsufleţit al lui Mircea Lucescu va rămâne şi joi la Arena Naţională. Programul de vizită va fi joi între 10:00 şi 20:00.

România îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu

Update 19:00: Gică Hagi, declaraţii emoţionante despre Mircea Lucescu, la priveghiul fostului selecţioner al României! Detalii AICI

Update 18:23: Simona Halep a venit cu o coroană de flori la priveghiul lui Mircea Lucescu