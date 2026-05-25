Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-3, după prelungiri, formaţia FC Botoşani şi s-a calificat în finala barajului pentru Conference League.
Meciul a fost cu emoții, dar a însemnat și o accidentare importantă din perspectiva finalei de baraj cu Dinamo. David Miculescu nu va juca în acest meci, din ce spune Gigi Becali.
„Miculescu a cerut schimbare, are o problemă la inghinali. O să joace Toma cu Dinamo, e peste Stoian. Echipa se știe în mare, întrebarea e doar cine joacă între George și Thiam. Între ăștia doi trebuie să aleagă ei (n.r. – staff-ul). David Miculescu nu cred că poate. Atunci, echipa se știe. Nici nu avem opțiuni.
Abia aștept să avem perioadă de transferuri, să luăm 5-6 jucători care să facă diferența. Cum a făcut Toma în meciul ăsta. Nu avem lot. Meciul ăsta e al lui Toma și al lui George”, a declarat Gigi Becali.
FCSB s-a calificat în finala barajului pentru Conference League, unde va înfrunta pe Dinamo Bucureşti.
