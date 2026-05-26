OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby

FCSB nu se va putea baza pe un jucător la derby-ul cu Dinamo. Cele două rivale se vor înfrunta în barajul pentru Conference League, meciul urmând să se dispute vineri, pe arena Arcul de Triumf, de la ora 20:30.

Marius Baciu nu-l va avea în lot pe Baba Alhassan (26 de ani). Mijlocaşul a plecat deja din România, a doua zi după barajul câştigat cu Botoşani, scor 4-3.

Conform digisport.ro, Baba Alhassan a acuzat, cel mai probabil, probleme medicale, motiv pentru care a decis să plece din România înaintea confruntării “de foc” cu Dinamo.

Baba Alhassan a început partida cu Botoşani ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 81, în locul lui Joao Paulo. Mijlocaşul african a bifat în total 43 de meciuri la formaţia roş-albastră, în acest sezon.

Baba Alhassan ar putea să nu mai continue la FCSB din sezonul viitor. Mijlocaşul îşi va încheia contractul cu echipa în această vară, urmând ca Gigi Becali să ia decizia finală în privinţa lui.