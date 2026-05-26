Home | Fotbal | Liga 1 | OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby

OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby

Viviana Moraru Publicat: 26 mai 2026, 8:48

Comentarii
OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB nu se va putea baza pe un jucător la derby-ul cu Dinamo. Cele două rivale se vor înfrunta în barajul pentru Conference League, meciul urmând să se dispute vineri, pe arena Arcul de Triumf, de la ora 20:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Baciu nu-l va avea în lot pe Baba Alhassan (26 de ani). Mijlocaşul a plecat deja din România, a doua zi după barajul câştigat cu Botoşani, scor 4-3.

Baba Alhassan, OUT de la barajul Dinamo – FCSB

Conform digisport.ro, Baba Alhassan a acuzat, cel mai probabil, probleme medicale, motiv pentru care a decis să plece din România înaintea confruntării “de foc” cu Dinamo.

Baba Alhassan a început partida cu Botoşani ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 81, în locul lui Joao Paulo. Mijlocaşul african a bifat în total 43 de meciuri la formaţia roş-albastră, în acest sezon.

Baba Alhassan ar putea să nu mai continue la FCSB din sezonul viitor. Mijlocaşul îşi va încheia contractul cu echipa în această vară, urmând ca Gigi Becali să ia decizia finală în privinţa lui.

Reclamă
Reclamă

FCSB speră să-şi salveze sezonul, după ratarea ruşinoasă a play-off-ului. Roş-albaştrii luptă pentru calificarea în cupele europene, ei ajungând în grupa de Europa League în ultimele două sezoane.

La meciul cu Dinamo, FCSB va fi susţinută de aproximativ 400 de suporteri, “câinii” oferindu-le rivalilor 5% din capacitatea stadionului. Formaţia din Ştefan cel Mare încă nu a pus în vânzare biletele pentru fanii dinamovişti, cei fideli având prioritate la achiziţionarea lor, ţinând cont de interesul uriaş pentru meci.

"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi"Băieţii deştepţi" din Energie: românii au plătit cele mai mari facturi din UE, iar ei au făcut averi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Observator
Legea Salarizării. Sporurile, înlocuite de bonificațiile pentru performanță. Ce modificări sunt la bugetari
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct: “Trebuie să iau prima de Europa în iunie, nu peste doi ani”
Fanatik.ro
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct: “Trebuie să iau prima de Europa în iunie, nu peste doi ani”
10:48

Daniel Pancu a “luat foc” şi vrea să plece cât mai repede de la CFR Cluj: “Am fost jignit”
10:19

Beşiktaş, anunţ oficial după zvonurile privind numirea lui Răzvan Lucescu pe bancă. Apelul făcut către fani
10:19

Marius Marin pleacă de la Pisa după 8 ani! Scrisoare emoționantă de “adio”: “A fost acasă”
9:51

“Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit
9:50

VIDEOCleveland – New York 93-103 (4-0 la general). Knicks zdrobesc Cleveland și revin în Finala NBA după 27 de ani
9:35

FotoS-a dat drumul la grătare! Cristi Chivu, participant la o petrecere inedită după ce a făcut eventul cu Inter
Vezi toate știrile
1 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 2 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 3 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare” 6 Edi Iordănescu, deturnat de la CFR Cluj? Ce ofertă fabuloasă a primit fostul selecționer
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total