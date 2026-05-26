OUT de la barajul cu Dinamo! Jucătorul de la FCSB a plecat din România şi nu va fi în lot pentru derby

FCSB nu se va putea baza pe un jucător la derby-ul cu Dinamo. Cele două rivale se vor înfrunta în barajul pentru Conference League, meciul urmând să se dispute vineri, pe arena Arcul de Triumf, de la ora 20:30.
Marius Baciu nu-l va avea în lot pe Baba Alhassan (26 de ani). Mijlocaşul a plecat deja din România, a doua zi după barajul câştigat cu Botoşani, scor 4-3.
Baba Alhassan, OUT de la barajul Dinamo – FCSB
Conform digisport.ro, Baba Alhassan a acuzat, cel mai probabil, probleme medicale, motiv pentru care a decis să plece din România înaintea confruntării “de foc” cu Dinamo.
Baba Alhassan a început partida cu Botoşani ca rezervă, fiind trimis în teren în minutul 81, în locul lui Joao Paulo. Mijlocaşul african a bifat în total 43 de meciuri la formaţia roş-albastră, în acest sezon.
Baba Alhassan ar putea să nu mai continue la FCSB din sezonul viitor. Mijlocaşul îşi va încheia contractul cu echipa în această vară, urmând ca Gigi Becali să ia decizia finală în privinţa lui.
FCSB speră să-şi salveze sezonul, după ratarea ruşinoasă a play-off-ului. Roş-albaştrii luptă pentru calificarea în cupele europene, ei ajungând în grupa de Europa League în ultimele două sezoane.
La meciul cu Dinamo, FCSB va fi susţinută de aproximativ 400 de suporteri, “câinii” oferindu-le rivalilor 5% din capacitatea stadionului. Formaţia din Ştefan cel Mare încă nu a pus în vânzare biletele pentru fanii dinamovişti, cei fideli având prioritate la achiziţionarea lor, ţinând cont de interesul uriaş pentru meci.
- Daniel Pancu a “luat foc” şi vrea să plece cât mai repede de la CFR Cluj: “Am fost jignit”
- “Eu am alte standarde”. Mihai Stoica a făcut-o praf pe Universitatea Craiova, după eventul reuşit
- Gigi Becali vrea să dea lovitura: “Crește clubul cu 30-40 de milioane”. Anunțul făcut înainte de Dinamo – FCSB
- Costel Gâlcă, mesaj direct pentru Daniel Pancu. Ce a spus despre viitorul lui, după plecarea de la Rapid
- Daniel Pancu, blocat din drumul spre Rapid! Cum vrea CFR Cluj să dea peste cap mutarea