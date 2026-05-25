Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”

A fost anunțat dezastrul la o echipă de tradiție din Liga 1: Petrolul e aproape de faliment, datoriile fiind de peste nouă milioane de euro. Valeriu Răchită, fost jucător, antrenor și manager al „lupilor”, a dezvăluit că situația de la formația din Ploiești este una extrem de dificilă.
Răchită a recunoscut că sunt șanse mari ca Petrolul să nu se afle la startul următorului sezon de Liga 1, deși s-a salvat de la retrogradare, inclusiv de la baraj. Acesta a transmis că în cazul unui faliment, echipa se va desființa.
Dezastru la Petrolul: echipa e aproape de faliment
Valeriu Răchită a dezvăluit că oficialii de la Petrolul încearcă să ducă echipa în insolvență. În cazul în care nu se va reuși acest lucru, atunci „lupii” vor intra în faliment.
„Vin de la Ploiești, din Republică, unde lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit. Petrolul era în concordat preventiv, o umbrelă care ajuta clubul să respire, datoriile erau înghețate, doar la ANAF datoriile sunt în jur de 4 milioane de euro. Datoriile totale sunt peste 9 milioane, spre 10. Sunt zvonuri că și drepturile TV de la anul sunt cesionate către anumiți creditori.
Judecătoria a decis pe 14 mai că administratorii clubului nu și-au îndeplinit obligațiile concordatului preventiv și nu a mai fost acceptată o nouă perioadă în această formulă. Asta înseamnă că sunt două ipoteze: ori încearcă la judecătorie o insolvență ca să mai respire un an, ori se duce spre faliment.
(n.r. – Falimentul înseamnă și desființarea echipei?) Da, pentru că este ONG. Se desființează ONG-ul care deține licența. Bine că am avut noi o revelație în 2009 când am luat de la sindicaliști mărcile, emblemele. Tot ce înseamnă Petrolul aparține Primăriei Ploiești.
Realitatea este că sunt șanse mari ca Petrolul să nu fie la startul ediției viitoare din SuperLiga. Ce să mai mințim? Sunt 9,3 milioane de euro datorii. Patru milioane la ANAF, domnii care conduc acest ONG spun că 4 milioane la ei, deși niciunul nu este nici măcar vreo jumătate de Gigi Becali. Ar fi o minune să joace și la anul în SuperLiga. Doar să vină cineva cu bani care să plătească sau să ne accepte Judecătoria insolvența”, a declarat Valeriu Răchită, conform fanatik.ro.
