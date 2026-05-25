Home | Fotbal | Liga 1 | Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”

Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul”

Viviana Moraru Publicat: 25 mai 2026, 19:13

Comentarii
Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: Ar fi o minune să joace și la anul”

Gicu Grozav, la Petrolul/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

A fost anunțat dezastrul la o echipă de tradiție din Liga 1: Petrolul e aproape de faliment, datoriile fiind de peste nouă milioane de euro. Valeriu Răchită, fost jucător, antrenor și manager al „lupilor”, a dezvăluit că situația de la formația din Ploiești este una extrem de dificilă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Răchită a recunoscut că sunt șanse mari ca Petrolul să nu se afle la startul următorului sezon de Liga 1, deși s-a salvat de la retrogradare, inclusiv de la baraj. Acesta a transmis că în cazul unui faliment, echipa se va desființa.

Dezastru la Petrolul: echipa e aproape de faliment

Valeriu Răchită a dezvăluit că oficialii de la Petrolul încearcă să ducă echipa în insolvență. În cazul în care nu se va reuși acest lucru, atunci „lupii” vor intra în faliment.

„Vin de la Ploiești, din Republică, unde lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit. Petrolul era în concordat preventiv, o umbrelă care ajuta clubul să respire, datoriile erau înghețate, doar la ANAF datoriile sunt în jur de 4 milioane de euro. Datoriile totale sunt peste 9 milioane, spre 10. Sunt zvonuri că și drepturile TV de la anul sunt cesionate către anumiți creditori.

Judecătoria a decis pe 14 mai că administratorii clubului nu și-au îndeplinit obligațiile concordatului preventiv și nu a mai fost acceptată o nouă perioadă în această formulă. Asta înseamnă că sunt două ipoteze: ori încearcă la judecătorie o insolvență ca să mai respire un an, ori se duce spre faliment.

Reclamă
Reclamă

(n.r. – Falimentul înseamnă și desființarea echipei?) Da, pentru că este ONG. Se desființează ONG-ul care deține licența. Bine că am avut noi o revelație în 2009 când am luat de la sindicaliști mărcile, emblemele. Tot ce înseamnă Petrolul aparține Primăriei Ploiești.

Realitatea este că sunt șanse mari ca Petrolul să nu fie la startul ediției viitoare din SuperLiga. Ce să mai mințim? Sunt 9,3 milioane de euro datorii. Patru milioane la ANAF, domnii care conduc acest ONG spun că 4 milioane la ei, deși niciunul nu este nici măcar vreo jumătate de Gigi Becali. Ar fi o minune să joace și la anul în SuperLiga. Doar să vină cineva cu bani care să plătească sau să ne accepte Judecătoria insolvența”, a declarat Valeriu Răchită, conform fanatik.ro.

Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMRMinistrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Observator
Ministrul Culturii, Andras Demeter: "Îmi bag *** în interesul ţării, pentru că eu sunt ungur". Reacţia UDMR
Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat
Fanatik.ro
Cine va fi tras la răspundere de moartea micuțului de 4 ani ucis de un câine ciobănesc de la o stână din Buzău. Băiețelul era nesupravegheat
18:54

Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Ultimul meci al lui Gâlcă în Giulești. Echipele de start
18:45

„Poate se întoarce Coman”. Mihai Stoica, anunț uriaș despre transferul verii la FCSB: „E al nostru”
18:43

FotoLevi’s Stadium: Arena la sud de San Francisco va găzdui 6 meciuri la World Cup 2026
18:36

Decizia este la Cristi Chivu! Jucătorul cu 345 de meciuri în Serie A, propus gratis la Inter
18:22

Stan Wawrinka, învins în primul tur la ultima participare la Roland Garros. Discurs emoționant: „Am dat totul pentru tenis”
18:14

Începe „revoluția” la AC Milan! Măsuri extreme după ratarea rușinoasă a calificării în Champions League
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 4 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 5 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 6 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total