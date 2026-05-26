Radu Constantin Publicat: 26 mai 2026, 18:36

Ionuț Chirilă ştie ce îi lipsește lui Cristi Chivu de nu este cel mai mare antrenor român din istorie
Cristi Chivu a făcut eventul în Italia, iar multe voci din fotbalul românesc au spus că această performanţă îl propulsească deja pe primul loc în ierarhia celor mai buni antrenori români. Şi asta pentru că este primul tehnician român care reuşeşte să cucerească cel mai important trofeu într-un campionat de Top 5 mondial.

Ionuţ Chirilă nu împărtăşeşte această opinie şi ştie ce îi lipseşte lui Cristi Crivu de nu este cel mai mare antrenor român din istorie.

“Fără dar și poate! Campion al Italiei și câștigător de Cupa Italiei, nu? Dar… îi trebuie Champions League”, a spus Chirilă pentru iamsport.ro.

Dacă Cristi Chivu reuşeşte să câştige şi Liga Campionilor, cu Inter, Chirilă crede că abia atunci ar fi cel mai bun antrenor român din toate timurile:

“Fără discuție! Ca performanță, nu? Peste Piști Kovacs. Și având în vedere vârsta”.

Piști Kovacs este recunoscut drept singurul antrenor român care a câștigat Cupa Campionilor Europeni de două ori la rând, cu Ajax Amsterdam. Performanţa lui este considerată cea mai mare reuşită de un antrenor român.

