Tragedie în lumea fotbalului. Fostul jucător de la Southampton și Antwerp a decedat la numai 21 de ani

Fotbalul nigerian este în stare de șoc după moartea lui Victor Udoh, fostul atacant crescut de Southampton și Royal Antwerp, care s-a stins la doar 21 de ani în circumstanțe considerate suspecte. Tragedia s-a petrecut în Abuja, capitala Nigeriei, acolo unde tânărul fotbalist revenise recent după încheierea sezonului din Cehia. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorul nigerian de doar 21 de ani a murit în condiții suspecte Primele informații din presa internațională arată că exact cauza decesului nu este cunoscută în acest moment, iar autoritățile continuă investigațiile. Unele publicații din Nigeria au scris că fotbalistul ar fi ieșit în oraș împreună cu mai mulți prieteni înainte de tragedie, existând inclusiv suspiciuni legate de o posibilă intoxicație. Până acum însă, nimic nu a fost confirmat oficial. Victor Udoh era considerat unul dintre tinerii de mare perspectivă ai fotbalului african. Atacantul și-a început cariera la Hypebuzz FC, în Abuja, înainte să ajungă în Belgia, la Royal Antwerp. Evoluțiile sale foarte bune din academia clubului belgian i-au adus rapid promovarea la prima echipă, pentru care a bifat 28 de apariții. Mesaj emoționant transmis de Antwerp

În februarie 2025, Southampton l-a transferat pe tânărul nigerian cu un contract pe trei ani și jumătate, văzând în el un jucător de mare viitor. Udoh a evoluat pentru echipa U21 a englezilor, unde a reușit două goluri și o pasă decisivă în opt partide, însă nu a apucat să debuteze la prima echipă. Ulterior, atacantul a plecat de la Southampton și a semnat cu formația cehă Dynamo Ceske Budejovice.

După apariția veștii tragice, mesajele de condoleanțe au început să curgă din toate colțurile lumii fotbalului. Royal Antwerp a transmis un mesaj emoționant pentru fostul său jucător. “Gândurile noastre sunt cu familia lui Victorie, cu prietenii și cu cei apropiați. Le dorim putere și le transmitem căldura noastraă în aceste timpuri dificile. Odihnește-te în pace, Victor”, au scris cei de la Antwerp.