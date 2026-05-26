Home | Fotbal | Fotbal extern | Tragedie în lumea fotbalului. Fostul jucător de la Southampton și Antwerp a decedat la numai 21 de ani

Tragedie în lumea fotbalului. Fostul jucător de la Southampton și Antwerp a decedat la numai 21 de ani

Mihai Alecu Publicat: 26 mai 2026, 18:17

Comentarii
Tragedie în lumea fotbalului. Fostul jucător de la Southampton și Antwerp a decedat la numai 21 de ani

Victor Udoh a cedat la vârsta 21 de ani. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google
Momente tragice în fotbalul mondial, asta după ce tânărul jucător de doar 21 de ani, care a fost considerat un mare talent în timpul petrecut la Southampton și la Antwerp.

Fotbalul nigerian este în stare de șoc după moartea lui Victor Udoh, fostul atacant crescut de Southampton și Royal Antwerp, care s-a stins la doar 21 de ani în circumstanțe considerate suspecte. Tragedia s-a petrecut în Abuja, capitala Nigeriei, acolo unde tânărul fotbalist revenise recent după încheierea sezonului din Cehia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul nigerian de doar 21 de ani a murit în condiții suspecte

Primele informații din presa internațională arată că exact cauza decesului nu este cunoscută în acest moment, iar autoritățile continuă investigațiile. Unele publicații din Nigeria au scris că fotbalistul ar fi ieșit în oraș împreună cu mai mulți prieteni înainte de tragedie, existând inclusiv suspiciuni legate de o posibilă intoxicație. Până acum însă, nimic nu a fost confirmat oficial.

Victor Udoh era considerat unul dintre tinerii de mare perspectivă ai fotbalului african. Atacantul și-a început cariera la Hypebuzz FC, în Abuja, înainte să ajungă în Belgia, la Royal Antwerp. Evoluțiile sale foarte bune din academia clubului belgian i-au adus rapid promovarea la prima echipă, pentru care a bifat 28 de apariții.

Mesaj emoționant transmis de Antwerp

În februarie 2025, Southampton l-a transferat pe tânărul nigerian cu un contract pe trei ani și jumătate, văzând în el un jucător de mare viitor. Udoh a evoluat pentru echipa U21 a englezilor, unde a reușit două goluri și o pasă decisivă în opt partide, însă nu a apucat să debuteze la prima echipă. Ulterior, atacantul a plecat de la Southampton și a semnat cu formația cehă Dynamo Ceske Budejovice.

După apariția veștii tragice, mesajele de condoleanțe au început să curgă din toate colțurile lumii fotbalului. Royal Antwerp a transmis un mesaj emoționant pentru fostul său jucător. “Gândurile noastre sunt cu familia lui Victorie, cu prietenii și cu cei apropiați. Le dorim putere și le transmitem căldura noastraă în aceste timpuri dificile. Odihnește-te în pace, Victor”, au scris cei de la Antwerp.

Reclamă
Reclamă
Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Observator
Afacerile care au suferit pandemiei, dar nu și crizei politice. Mihai își vinde cafeneaua la 50% din preț
Președintele CS Universitatea Craiova anunță întăriri pentru sezonul viitor: “Pretențiile au crescut!” Replică după acuzele lui Mititelu: “Am sărit de la scandaluri la un proiect serios”
Fanatik.ro
Președintele CS Universitatea Craiova anunță întăriri pentru sezonul viitor: “Pretențiile au crescut!” Replică după acuzele lui Mititelu: “Am sărit de la scandaluri la un proiect serios”
20:17

VideoJurnal Antena Sport | Halep serveşte Mondialul
20:17

VideoJurnal Antena Sport | Mic şi iute
20:15

VideoJurnal Antena Sport | Punct şi de la capăt
20:15

VideoJurnal Antena Sport | Biletul norocos pentru Europa
19:57

Nuțu Cămătaru dezvăluie cum l-a pus pe Gigi Becali acționar la Steaua: “Nu vrei să intri cu mine?”
19:47

OFICIAL | Costel Gâlcă a plecat de la Rapid! Anunţul clubului giuleştean
Vezi toate știrile
1 Dezastru pentru o echipă din Liga 1: e aproape de faliment: „Ar fi o minune să joace și la anul” 2 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 3 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 4 Andrei Nicolescu a anunțat două transferuri la Dinamo 5 Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele 6 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total