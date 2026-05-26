Mihai Stoica a anunţat unde îl lasă pe Ștefan Târnovanu să plece

Radu Constantin Publicat: 26 mai 2026, 18:04

Ştefan Târnovanu, portarul lui FCSB / Profimedia

Ștefan Târnovanu a reapărut între buturile FCSB la meciul de baraj, cu Botoşani. Cel mai probabil tot el va apăra şi în meciul decisiv, cu Dinamo. Totuşi, viitorul lui nu va mai fi la FCSB, iar în această vară el se va transfera.

S-a spus şi că Universitatea Craiova îl doreşte pe Ştefan Târnovanu, dar Mihai Stoica a anunţat că portarul poate pleca, în cazul în care primește o ofertă din străinătate.

“Târnovanu poate pleca, dacă va avea ofertă din străinătate. Important e ca jucătorii care vor pleca, destui, să fie înlocuiți de unii de valoare”, a declarat Mihai Stoica pentru Prima Sport.

Târnovanu nu vrea la Craiova

Ştefan Târnovanu a negat că ar exita discuţii între el şi Universitatea Craiova şi a anunţat că va pleca în străinătate.

“Eu nu am vorbit cu absolut nimeni nimic. În primul rând, dacă ar fi să plec, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus. Dacă plec, plec doar afară și atât”, a spus Ștefan Târnovanu după victoria cu Botoşani.

