Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: "Nu mai e fotbalist" - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”

Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist”

Daniel Işvanca Publicat: 12 februarie 2026, 22:52

Comentarii
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: Nu mai e fotbalist

Jucătorii de la FCSB / SPORT PICTURES

FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a remizat pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 2-2. Campioana din Liga 1 avea nevoie de victorie pentru a obține calificarea în sferturi, iar rezultatul l-a nemulțumit pe Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Octavian Popescu nu a scăpat nici de această dată de criticile patronului roș-albaștrilor, el irosind o șansă uriașă la poarta lui Isenko la scorul de 2-2.

Octavian Popescu, desființat de Gigi Becali

Octavian Popescu a intrat în ultimul moment în echipa de start a FCSB-ului la meciul cu Universitatea Craiova, el fiind cel care l-a înlocuit pe Mihai Toma înaintea fluierului de start.

Jucătorul roș-albaștrilor nu a ieșit prea mult în evidență, dar avea șansa de a marca golul calificării în sferturi. Popescu a preluat senzațional o minge venită în diagonală, și-a depășit adversarul direct, dar a trimis puțin pe lângă poartă. După fluierul final, Gigi Becali a dat verdictul în privința acestuia.

„(n.r: despre Octavian Popescu) Ce să mai faci cu Octavian Popescu? Mi-e şi ruşine să zic. El, săracul, nu mai este fotbalist”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Observator
Sute de maşini, furate din vestul Europei şi vândute în România. Cel mai "căutat" model
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Rapid, ce lovitură pe piața transferurilor! Cristina Vărzaru este noul team manager. Anunţ oficial. Update exclusiv
22:43
Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat”
22:42
Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova – CFR Cluj, capul de afiș
22:27
Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
22:25
Gigi Becali îşi freacă mâinile! Jucătorul care “face ca Hagi” a marcat superb în Universitatea Craiova – FCSB
21:57
EXCLUSIVEmoţii pentru FCSB! Motivul pentru care Florin Tănase a ieşit de pe teren în prima repriză a meciului cu Craiova
21:54
Zeljko Kopic a propus un jucător de la Dinamo la echipa naţională: “Sper să fie acolo”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Trei jucători de bază de la FCSB lipsesc cu Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt