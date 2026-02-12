Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: "Nu mai e fotbalist" - Antena Sport

FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a remizat pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 2-2. Campioana din Liga 1 avea nevoie de victorie pentru a obține calificarea în sferturi, iar rezultatul l-a nemulțumit pe Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Octavian Popescu nu a scăpat nici de această dată de criticile patronului roș-albaștrilor, el irosind o șansă uriașă la poarta lui Isenko la scorul de 2-2.

Octavian Popescu, desființat de Gigi Becali

Octavian Popescu a intrat în ultimul moment în echipa de start a FCSB-ului la meciul cu Universitatea Craiova, el fiind cel care l-a înlocuit pe Mihai Toma înaintea fluierului de start.

Jucătorul roș-albaștrilor nu a ieșit prea mult în evidență, dar avea șansa de a marca golul calificării în sferturi. Popescu a preluat senzațional o minge venită în diagonală, și-a depășit adversarul direct, dar a trimis puțin pe lângă poartă. După fluierul final, Gigi Becali a dat verdictul în privința acestuia.

„(n.r: despre Octavian Popescu) Ce să mai faci cu Octavian Popescu? Mi-e şi ruşine să zic. El, săracul, nu mai este fotbalist”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.