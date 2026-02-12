Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova - FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: "Ne-am calificat! 2-1 terminat" - Antena Sport

Gigi Becali a fost un car de nervi după Universitatea Craiova – FCSB, scor 2-2, din ultima etapă a grupelor Cupei României, ceea ce a dus la eliminarea roş-albaştrilor. Patronul roş-albaştrilor a contestat golul de 2-1 marcat de olteni.

În minutul 54, Ştefan i-a adus în avantaj pe cei de la Universitatea Craiova, dar Becali acuză că a fost un henţ înainte de gol, la Luca Băsceanu. Acesta consideră că Băsceanu a atins mingea cu mâna, cu câteva secunde înainte de golul lui Ştefan.

Gigi Becali a tunat după eliminarea FCSB-ului din Cupa României: “A ridicat mâna să stopeze mingea”

“Ne-am calificat. 2-1 s-a terminat. Noi am dat două goluri şi ei au dat unul. De ce nu băgaţi lupa?

Dacă era mâna lipită, da, dar el a ridicat mâna să stopeze mingea cu mâna. 29 de la Craiova (n.r. Luca Băsceanu). Face stop cu mingea. Bine, gata, voi ştiţi regulamentele”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

FCSB avea nevoie de victorie pentru a merge mai departe în Cupa României. În urma acestui rezultat, a încheiat pe locul 4, în timp ce Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa s-au calificat în sferturile de finală.