Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României! Universitatea Craiova - CFR Cluj, capul de afiș - Antena Sport

Faza grupelor Cupei României s-a încheiat joi cu partidele dintre Universitatea Craiova și FCSB, respectiv Gloria Bistrița și UTA. Astfel, s-au aflat toate cele opt echipe calificate în sferturile de finală.

Capul de afiș al acestei faze va fi duelul dintre formația antrenată de Filipe Coelho și CFR Cluj, care se va disputa pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova.

CFR Cluj, misiune dificilă pentru a-și apăra trofeul

Finala Cupei României se va juca anul acesta la Sibiu, iar opt echipe vor lupta pentru un loc în penultimul act al competiției, după ce tabloul sferturilor de finală a fost completat.

FCSB și Rapid București sunt surprizele neplăcute ale actualei ediții, însă în cursa pentru trofeu au rămas CFR Cluj, Universitatea Craiova, U Cluj și Dinamo București.

Tabloul complet al sferturilor