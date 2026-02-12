Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B - Antena Sport

Min. 46: Start în repriza a doua!

Pauză pe stadionul ”Ion Oblemenco”!

Min. 32: Șansă uriașă pentru Craiova! Stevanovic reia cu capul în urma unei lovituri de colț, însă Matei Popa intervine formidabil.

Min. 31: Anzor trimite un șut violent la colțul scurt, dar mingea se duce pe lângă poarta lui Popa.

Min. 20: Ocazie pentru campioana României! Bîrligea îl pune la grea încercare pe Isenko.

Min. 16: GOL! FCSB restabilește egalitatea prin Daniel Bîrligea!

Min. 9: GOL! Craiova deschide scorul prin șutul deviat al lui Adrian Rus!

Min. 1: Start de meci pe ”Ion Oblemenco”!

Update: Mihai Toma a ieșit din echipa de start și a fost înlocuit de Octavian Popescu. Dăncuș a fost trecut pe bancă.

Universitatea Craiova: Isenko – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Anzor, Băluță, Fl. Ștefan – Etim, Assad, Băsceanu. Rezerve: Silviu Lung Jr., Fălcușan, Mogoș, Crețu, Cicâldău, David Matei, Lyes Houri, Teles, Muntean. Antrenor: Filipe Coelho

Isenko – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Anzor, Băluță, Fl. Ștefan – Etim, Assad, Băsceanu. Silviu Lung Jr., Fălcușan, Mogoș, Crețu, Cicâldău, David Matei, Lyes Houri, Teles, Muntean. Filipe Coelho FCSB: Popa – Crețu, Dawa, Duarte, Pantea – Alhassan, Joao Paulo – Octavian Popescu, Tănase, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zim, Stoian, Olaru, Radunovic, Dăncuș, Miculescu, David Popa, Lixandru.Antrenor: Elias Charalambous.

Universitatea Craiova are maximum de puncte în Grupa B după primele două etape, după ce le-a învins pe Sănătatea Cluj și pe Petrolul. De cealaltă parte, FCSB are doar trei puncte și e pe locul 4, după ce a câștigat cu Gloria Bistrița și a pierdut cu UTA.

Oltenii au două absențe mari la partida de pe Ion Oblemenco, acolo unde nu vor putea juca Ștefan Baiaram, suspendat după meciul cu Dinamo, dar și Steven Nsimba, accidentat în aceeași partidă. Pentru a fi siguri de calificare, oltenii trebuie să nu piardă contra roș-albaștrilor, însă pot ajunge în sferturi chiar și dacă pierd, în cazul în care UTA nu o bate pe Gloria Bistrița.

Arădenii sunt și el la mâna lor, o victorie asigurându-le locul în fazele eliminatorii. Dacă UTA remizează însă cu Gloria Bistrița, atunci trebuie să spere că FCSB nu o va învinge pe Univ. Craiova. Dacă trupa lui Mihalcea pierde însă diseară, atunci își ia “adio” de la calificare.

FCSB, aflată pe locul 4, poate ajunge în sferturi doar dacă o învinge pe Universitatea Craiova, neexistând alt scenariu favorabil pentru roș-albaștri. Gloria Bistrița, echipa de pe locul 5, poate ajunge chiar și ea în fazele eliminatorii și există două scenarii în acest sens:

Gloria Bistrița o bate pe UTA și FCSB nu câștigă cu Universitatea Craiova

Gloria Bistrița o bate pe UTA, FCSB câștigă cu Universitatea Craiova, iar bistrițenii au un golaveraj superior față de măcar una dintre Univ. Craiova și FCSB

Echipele probabile la Univ. Craiova – FCSB

Universitatea Craiova: L. Popescu – Rus, Stevanovic, Badelj – Mora, Houri, Băsceanu, Teles, Ștefan – Etim, Al Hamlawi

Antrenor: Filipe Coelho

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pantea – Alhassan, Joao Paulo – Toma, Olaru, Tănase -Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Programul meciurilor din Grupa B în Cupa României

Gloria Bistrița – UTA Arad, ora 20:30

Universitatea Craiova – FCSB, ora 20:30

Clasamentul în Grupa B din Cupa României