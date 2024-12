"Nici la zilele oraşului nu a fost aşa!" Marcatorul de la Agricola Borcea, euforic după meciul cu FCSB - Antena Sport

Marcatorul celor de la Agricola Borcea, din meciul cu FCSB, a făcut show la interviu după meciul din Cupa României. Alexandru Burlacu a transmis că atmosfera din întreaga comună a fost una de zile mari, ţinând cont că formaţia din Liga a 3-a a primit vizita campioanei României.

FCSB s-a impus la limită în duelul cu Agricola Borcea, scor 2-1, şi are punctaj maxim după primele două runde din Grupa B a Cupei României. Marius Ştefănescu şi Ionuţ Panţîru au marcat pentru roş-albaştri.

Alexandru Burlacu, euforic după ce a marcat pentru Agricola Borcea, în meciul cu FCSB

Alexandru Burlacu a transmis că Sărbătorile au venit mai devreme pentru locuitorii Comunei Borcea. Acesta s-a declarat extrem de bucuros, după golul marcat în poarta campioanei, mărturisind că este o realizare uriaşă pentru Agricola Borcea duelul cu roş-albaştri.

„A venit Crăciunul mai devreme la Borcea! Am întâlnit campioana României, iar pentru noi, ca echipă din Liga a 3-a, a fost o mare bucurie. În prima repriză am început mai greu, dar a doua repriză a fost mult mai bună. Am avut ocazii, iar acest moment nu este doar o bucurie pentru mine, ci pentru toată lumea. Să aducem FCSB-ul aici este o realizare importantă pentru comunitatea noastră.

A fost cel mai important meci de când s-a înființat echipa Borcea. Nici măcar zilele orașului nu se compară cu această atmosferă. A fost o bucurie imensă! Suntem o familie unită și, vă dați seama, este extraordinar să întâlnești o echipă care are 10 puncte în Europa League. Este un motiv de mândrie și de bucurie pentru toată lumea.