E sărbătoare în Liechtenstein după 0-0 cu România! Presa din Principat jubliează: "O mică minune! Nimeni nu s-ar fi așteptat" - Antena Sport

E sărbătoare în Liechtenstein după 0-0 cu România! E sărbătoare în Liechtenstein după 0-0 cu România! Jurnaliștii din micul Principat au vorbit despre performanța reușită de echipa națională, la amicalul de pe stadionul „Steaua". Pentru România, duelul cu Liechtenstein a fost ultimul test înainte de EURO 2024. E sărbătoare în Liechtenstein după 0-0 cu România! Jurnaliștii din Liechtenstein au lăudat performanța echipei naționale și au transmis că jucătorii din Principat au reușit o „mică minune" în fața României. Aceștia au ținut să menționeze că nimeni nu s-ar fi așteptat la acest rezoltat, având în vedere că România este calificată la Campionatul European din Germania. „Liechtenstein reuşeşte o mică minune şi obţine o remiză contra României. Jucătorii au blocat fiecare atac al participantei la Campionatul European, iar Benjamin Buchel a părut că are nişte mâini magice. Trupa lui Konrad Funfstuck a smuls o remiză contra favoritei.

Nimeni nu s-ar fi aşteptat la o remiză. Până la urmă, Liechtenstein juca împotriva unei participante la Campionatul European!”, a notat publicația Vaterland, citată de orangesport.ro.

Remiza cu Liechtenstein, direct în „topul ruşinii” | Cum arată clasamentul celor mai slabe rezultate înregistrate de România

Remiza înregistrată de România cu Liechtenstein a intrat direct în „topul ruşinii”! Rezultatul înregistrat în Ghencea de „tricolori” a fost cel mai slab din întreaga istoriei a echipei naţionale, dacă ne raportăm la coeficientul adversarei.

România a încheiat la egalitate, scor 0-0, ultimul duel disputat înainte de startul Campionatului European.

Ţinând cont de coeficientul ţărilor în clasamentul FIFA, România a înregistrat cel mai slab rezultat, din 1992, de când forul mondial a început să alcătuiască această ierarhie. Concret, Liechtenstein ocupă locul 202 în ierarhia mondială, în timp ce România se clasează pe locul 46. Astfel, remiza înregistrată în Ghencea este cel mai slab rezultat bifat de „tricolori”. Alte rezultate ruşinoase înregistrate de echipa naţională, ţinând cont de coeficientul ţărilor cu care s-a duelat, au fost înfrângerile cu Georgia şi Armenia, din urmă cu trei ani. Cele mai slabe rezultate înregistrate de România, de la introducerea coeficientului ţărilor: 1. România – Liechtenstein 0-0 (locul 202, 2024)

2. România – Georgia 1-2 (locul 91, 2021)

3. Armenia – România 3-2 (locul 88, 2021)

4. Moldova – România 3-3 (locul 136, 2011)

5. Kosovo – România 0-0 (locul 101, 2023) Edi Iordănescu, după rezultatul ruşinos cu Liechtenstein Edi Iordănescu a avut o primă reacţie după rezultatul ruşinos cu Liechtenstein, scor 0-0, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Naţionala lui Edi Iordănescu a suferit un rezultat ruşinos chiar înainte de EURO 2024. „Eu mulţumesc suporterilor vcă au fost alături de naţională şi îmi prezint regretul meu. Sper să susţină echipa şi avem nevoie pentru că vin jocurile. Au fost multe lucruri bune, dar nu am fost precişi în faţa porţii. Nu ne face cinste rezultatul. Am avut peste 20 şi ceva de faze fixe.

Un joc ca acesta în deblochezi din faze fixe. Am avut şi alte ocazii, multe situaţii. Am avut un atac poziţional, am dus mingea în în ultimii 60 de metri. Trebuie să învăţăm din asta şi şansa să vină când o să avem mai mare. Eu am vrut să câştigăm pentru moralul echipei, nu eram interesat de un scor fluviu. E o seară care nu ne bucură, dar nu putem să stăm cu regrete.

Tot aceeaşi băieţi au câştigat şi s-au calificat. Sunt chestii de câteva minute, Federaţia va anunţa lotul. Suporterii să se inspire şi să uite meciul acesta. Să dea Dumnezeu că ce nu a intrat în cele două meciuri să ne intre în Germania”, a spus selecționerul echipei naționale, în exclusivitate la Antena 1.