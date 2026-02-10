Florin Manea ştie cu cine trebuie să facă pereche Radu Drăguşin în apărarea României în Turcia: "Variantă foarte bună" - Antena Sport

Florin Manea, impresarul lui Radu Drăguşin, este convins că fundaşul lui Tottenham va fi într-o formă bună la finalul lunii martie, atunci când va avea loc semifinala barajaului pentru calificarea la World Cup 2026. Pe 26 martie, România joacă la Istanbul, cu Turcia.

Un semn de întrebare legat de meciul cu Turcia este reprezentat de jucătorii care vor fi fundaşi centrali. În ultimii ani, jucători precum Radu Drăguşin, Andrei Burcă, Virgil Ghiță, Bogdan Racovițan, Alexandru Pașcanu sau Mihai Popescu au evoluat pe acest post.

Florin Manea îi vede pe Radu Drăguşin şi Lisav Eissat în centrul apărării la barajul cu Turcia

Impresarul lui Radu Drăguşin îl vede pe fundaşul lui Tottenham capabil să joace în acest meci extrem de important şi crede că ar putea să o facă alături de Lisav Eissat, fundaşul celor de la Maccabi Haifa.

“Radu o să intre cu meciuri în picioare până la jocul României cu Turcia. (n.r. cine ar trebui să fie colegul lui Drăgușin în centrul apărării?) De ce nu Eissat? Joacă acolo meci de meci și o face foarte bine în Israel. Poate fi o variantă foarte bună, să știți”, a declarat Florin Manea, potrivit digisport.ro.

Pe 26 martie, de la ora 19:00, România va juca în Turcia semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. În cazul în care tricolorii se vor impune, ei vor juca meciul decisiv de calificare împotriva câştigătoarei dintre Slovacia sau Kosovo.