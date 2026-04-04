Basarab Panduru a răbufnit la adresa lui Mihai Stoichiţă, după ce a văzut lista cu variantele de selecţioneri: “Ne batem joc”

Basarab Panduru a avut un discurs dur la adresa lui Mihai Stoichiţă, după ce directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal a prezentat lista Comisiei Tehnice. Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul, iar acum FRF se pregăteşte pentru numirea unui nou selecţioner.

În Comisia Tehnică a FRF s-au întocmit două liste cu posibili selecţioneri. Pe lista principală se află Gică Hagi şi Edi Iordănescu, în timp ce pe lista secundă sunt alte cinci nume: Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu, Cosmin Olăroiu şi Adrian Mutu.

Basarab Panduru, revoltat după ce a văzut lista lui Mihai Stoichiţă: “Nu are niciun rost! Îi treci acolo ca să fie trecuţi?”

Dintre cei cinci antrenori de pe lista B, doar Adrian Mutu este liber de contract, ceilalţi având angajamente. Basarab Panduru este revoltat de a doua listă prezentată de cei de la FRF, fiind de părere că este o lipsă de respect în mod special pentru antrenori precum Răzvan Lucescu sau Cosmin Olăroiu, antrenori care nu au fost căutaţi atunci când erau liberi de contract:

“Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi și Edi Iordănescu. Lista 2 cu 5 antrenori. Pe Olăroiu și Răzvan Lucescu de ce i-ai pus? De fiecare dată îi punem acolo ca să ne aflăm în treabă, nu?

Când a fost liber, pe Olăroiu nu l-a căutat nimeni, nu l-am mai pus. Nu-i mai ușor să nu-i treci? Ah, dă bine? Nu mai poți să zici că îl vrei pe Olăroiu, pentru că a fost liber la un moment dat. Dar când e liber venim și spunem: «Păi, are 6 milioane de euro salariu, 5 milioane, 4 milioane!» Când are echipă îl punem pe listă.