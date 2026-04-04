Home | Fotbal | Echipa naţională | Rică Răducanu a dat verdictul în privinţa lui Gică Hagi: “Nu e antrenor de nivel mare. Nu cred că se bagă la naţională”

Rică Răducanu a dat verdictul în privinţa lui Gică Hagi: “Nu e antrenor de nivel mare. Nu cred că se bagă la naţională”

Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 10:49

Comentarii
Rică Răducanu a dat verdictul în privinţa lui Gică Hagi: Nu e antrenor de nivel mare. Nu cred că se bagă la naţională

Rică Răducanu, pe stadion / Hepta

Rică Răducanu nu crede că Gică Hagi este cea mai bună soluţie pentru naţionala României. După ce Gică Popescu a devenit acţionar majoritar la Farul Constanţa, iar Comisia Tehnică a FRF s-a întrunit pentru a discuta propunerile de nume pentru viitorul selecționer, Hagi este tot mai aproape de naţională, după ce a fost votat în unanimitate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rică Răducanu nu vede însă cu ochi bun această mutare. Fostul portar al naţionalei României este de părere că Hgi nu ar trebui să accepte această propunere şi consideră că fotbalul românesc nu mai are jucători de calitate, pentru ca naţionala să facă performanţă.

Rică Răducanu: “Nu ştiu dacă Hagi se bagă la naţională. El e cu ale lui, la Constanţa”

“Nu ştiu eu dacă Hagi se bagă. Eu zic că nu se bagă. El e pe acolo cu ale lui, la Constanţa. Nu a fost? Nu e el antrenor de nivel mare. A fost jucător. Păi ce, trebuie să fii neapărat antrenor bun dacă ai fost jucător mare? Eu zic că nu vine. Nu mai avem marfă. Înainte luai şi din B jucători. Aşa era în timpurile alea. Nu doar la fotbal. Ia gimnastica, ia handbalul, ia boxul”, a declarat Rică Răducanu.

Comisia Tehnică s-a întrunit vineri pentru a discuta propunerile pentru postul de selecționer al României. Gică Hagi, omul care ar urma să fie noul selecționer, a fost propus în unanimitate.

Din acest moment, mai rămân doi pași până ca “Regele” să fie prezentat oficial, și anume votul Comitetului Executiv al FRF și discuția finală cu președintele Răzvan Burleanu.

Reclamă
Reclamă

Următorul pe lista propunerilor Comisiei Tehnice a fost Edi Iordănescu, predecesorul lui Mircea Lucescu. Pe lista de oameni propuși s-au mai aflat Adrian Mutu, Mirel Rădoi, Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
