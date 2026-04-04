Gică Hagi, mesaj de susţinere de unde se aştepta mai puţin: “Îi doresc din tot sufletul să reuşească la naţională”

Gică Hagi este din ce în ce mai aproape de a deveni selecţionerul României, după ce a fost votat în unanimitate de Comisia Tehnică a FRF. Acum, mai rămâne doar ca propunerea să treacă de Comitetul Executiv pentru ca Burleanu şi Hagi să înceapă negocierile.

Dănuţ Lupu şi Gică Hagi nu au avut cea mai bună relaţie de-a lungul timpului. Lupu a acuzat că Hagi a fost cel care l-a ţinut departe de echipa naţională în mai multe rânduri, nefiind pe placul “Regelui”.

Dănuţ Lupu îl va susţine pe Gică Hagi la echipa naţională: “Îmi doresc să reuşească”

Acum, Dănuţ Lupu a avut un mesaj pentru Gică Hagi, pe care îl susţine “din tot sufletul” la echipa naţională. Cu toate acestea, Lupu l-a avertizat pe Hagi în legătură cu misiunea extrem de dificilă pe care o va avea pe banca României:

“Eu îi doresc din tot sufletul meu ca Hagi să reușească la echipa națională, dacă va veni. Azi ești cel mai mare, mâine ești cel mai slab. Eu îmi doresc și îi dau și un sfat.

Eu sunt conștient că el știe la ce se înhamă, dar în același timp e foarte greu să antrenezi echipa națională. E foarte greu să fii antrenor la echipa națională, (n.r. mai greu) decât la o echipă de club.