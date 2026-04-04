Alex Masgras Publicat: 4 aprilie 2026, 14:21

Gică Hagi, mesaj de susţinere de unde se aştepta mai puţin: Îi doresc din tot sufletul să reuşească la naţională

Gică Hagi / Profimedia

Gică Hagi este din ce în ce mai aproape de a deveni selecţionerul României, după ce a fost votat în unanimitate de Comisia Tehnică a FRF. Acum, mai rămâne doar ca propunerea să treacă de Comitetul Executiv pentru ca Burleanu şi Hagi să înceapă negocierile.

Dănuţ Lupu şi Gică Hagi nu au avut cea mai bună relaţie de-a lungul timpului. Lupu a acuzat că Hagi a fost cel care l-a ţinut departe de echipa naţională în mai multe rânduri, nefiind pe placul “Regelui”.

Dănuţ Lupu îl va susţine pe Gică Hagi la echipa naţională: "Îmi doresc să reuşească"

Acum, Dănuţ Lupu a avut un mesaj pentru Gică Hagi, pe care îl susţine “din tot sufletul” la echipa naţională. Cu toate acestea, Lupu l-a avertizat pe Hagi în legătură cu misiunea extrem de dificilă pe care o va avea pe banca României:

“Eu îi doresc din tot sufletul meu ca Hagi să reușească la echipa națională, dacă va veni. Azi ești cel mai mare, mâine ești cel mai slab. Eu îmi doresc și îi dau și un sfat.

Eu sunt conștient că el știe la ce se înhamă, dar în același timp e foarte greu să antrenezi echipa națională. E foarte greu să fii antrenor la echipa națională, (n.r. mai greu) decât la o echipă de club.

Eu îmi doresc să reușească, pentru că ar fi cazul să fim iar la un Campionat European sau Campionat Mondial. Eu dacă am avut ceva de spus, am spus-o mereu.

Eu am avut dreptate mereu, pentru că Gică nu m-a contrazis niciodată. Dacă m-a contrazis, anii au trecut”, a declarat Dănuţ Lupu, potrivit digisport.ro.

Gică Hagi, tot mai aproape de echipa naţională

Propunerile Comisiei Tehnice vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF, săptămâna viitoare. Membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile şi vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare şi condiţiile contractuale.

Ulterior primirii mandatului, preşedintele FRF va negocia cu candidatul sau candidaţii selectaţi.

Anunţul oficial şi prezentarea noului selecţioner al Echipei Naţionale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale. Gică Hagi este favorit.

Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner în urmă cu o zi, iar astăzi, când ar fi trebuit să fie externat din Spitalul Universitar, a suferit un infarct miocardic acut.

