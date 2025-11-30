Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile - Antena Sport

Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00, şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Atunci vor începe emoţiile şi pentru echipa României, care speră să ajungă la competiţia transmisă exclusiv în Universul Antena.

Vineri, 5 decembrie, echipele participante vor afla ce cale trebuie să urmeze în încercarea lor de a ridica trofeul, la New York, duminică, 19 iulie 2026. Procedurile care vor guverna tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026™ de la Washington DC au fost confirmate.

Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Programul actualizat al meciurilor, care atribuie fiecărui meci un stadion cu ora de începere aferentă, va fi publicat sâmbătă, 6 decembrie. Cu mai puțin de 200 de zile până la începerea primei Cupe Mondiale FIFA™ cu 48 de echipe, au fost confirmate procedurile pentru determinarea componenței celor 12 grupe ale turneului, fără precedent.

Fiecare grupă va avea patru echipe. Una dintre cele mai palpitante etape în drumul spre Cupa Mondială FIFA, tragerea la sorți finală va reuni antrenori și oficiali din toate echipele calificate – și din cele încă în competiție – vineri, 5 decembrie, la prestigiosul Centru John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului din Washington DC, unde își vor descoperi adversarii în căutarea gloriei supreme.

Procedurile tragerii la sorți finale prevăd că gazdele, Canada, Mexic și SUA, vor fi repartizate în urna 1, iar cele 39 de echipe calificate rămase vor fi repartizate în cele patru urne a câte 12 echipe fiecare, conform Clasamentului Mondial FIFA publicat miercuri, 19 noiembrie 2025. În cele din urmă, cele două locuri ocupate de Turneul Play-Off al Cupei Mondiale FIFA 2026, precum și cele patru locuri ocupate de play-off-ul european, vor fi repartizate în urna 4.