Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile

Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile

Antena Sport Publicat: 30 noiembrie 2025, 13:03

Comentarii
Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 e vineri, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY. Toate detaliile

World Cup 2026 - Profimedia Images

Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00, şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Atunci vor începe emoţiile şi pentru echipa României, care speră să ajungă la competiţia transmisă exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Vineri, 5 decembrie, echipele participante vor afla ce cale trebuie să urmeze în încercarea lor de a ridica trofeul, la New York, duminică, 19 iulie 2026. Procedurile care vor guverna tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026™ de la Washington DC au fost confirmate.

Tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026

Programul actualizat al meciurilor, care atribuie fiecărui meci un stadion cu ora de începere aferentă, va fi publicat sâmbătă, 6 decembrie. Cu mai puțin de 200 de zile până la începerea primei Cupe Mondiale FIFA™ cu 48 de echipe, au fost confirmate procedurile pentru determinarea componenței celor 12 grupe ale turneului, fără precedent.

Fiecare grupă va avea patru echipe. Una dintre cele mai palpitante etape în drumul spre Cupa Mondială FIFA, tragerea la sorți finală va reuni antrenori și oficiali din toate echipele calificate – și din cele încă în competiție – vineri, 5 decembrie, la prestigiosul Centru John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului din Washington DC, unde își vor descoperi adversarii în căutarea gloriei supreme.

Procedurile tragerii la sorți finale prevăd că gazdele, Canada, Mexic și SUA, vor fi repartizate în urna 1, iar cele 39 de echipe calificate rămase vor fi repartizate în cele patru urne a câte 12 echipe fiecare, conform Clasamentului Mondial FIFA publicat miercuri, 19 noiembrie 2025. În cele din urmă, cele două locuri ocupate de Turneul Play-Off al Cupei Mondiale FIFA 2026, precum și cele patru locuri ocupate de play-off-ul european, vor fi repartizate în urna 4.

Reclamă
Reclamă

Cum arată cele 4 urne

  • Urnele pentru tragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 au fost stabilite în mare parte în conformitate cu clasamentul FIFA. Excepţie fac cele trei ţări gazdă, SUA, Mexic şi Canada.
  • Urna 1: SUA, Canada, Mexic, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Țările de Jos, Belgia, Germania
  • Urna 2: Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia
  • Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeș, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
  • Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-Off-ul European A, B, C și D, FIFA Turneul Play-Off 1 și 2

Tragerea la sorți va începe cu toate echipele din urna 1, care vor fi extrase în grupele de la A la L. Se va continua apoi cu urnele 2, 3 și 4, în această ordine.

Constrângeri privind tragerea la sorți. Decizia FIFA

Pentru urna 1, Canada, Mexic și SUA, în calitate de țări gazdă, vor fi identificate prin bile de culori diferite și, la extragere, vor fi repartizate pe poziția A1 pentru Mexic (bilă verde), B1 pentru Canada (bilă roșie) și D1 pentru SUA (bilă albastră), așa cum a fost deja stabilit în programul meciurilor publicat pe 4 februarie 2024. Celelalte nouă echipe clasate pe primul loc în urna 1 vor fi identificate prin nouă bile de aceeași culoare și vor fi alocate automat pe poziția 1 a grupei în care sunt extrase.

Pentru a asigura echilibrul competitiv, au fost stabilite două căi separate către semifinale la elaborarea programului meciurilor. Pentru a avea o distribuție echilibrată a echipelor, cele patru naţionale clasate pe primul loc în Clasamentul FIFA vor avea următoarele constrângeri la extragere: echipa clasată pe primul loc (Spania) și a doua echipă clasată pe primul loc (Argentina) vor fi extrase aleatoriu în trasee opuse, iar același principiu se va aplica echipelor clasate pe locul trei (Franța) și patru (Anglia). Acest lucru va asigura că, în cazul în care își câștigă grupele, cele două echipe clasate pe primul loc nu se vor întâlni înainte de finală.

"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări
Reclamă

Pentru urnele 2, 3 și 4, poziția fiecărei echipe în grupă va fi determinată conform unui model de alocare predefinit. Acest model este detaliat în tabelul inclus în documentul privind procedurile de tragere la sorți. Poziția unei echipe în cadrul grupei va fi apoi determinată de urna din care este extrasă și de grupa în care este extrasă.

În principiu, nicio grupă nu va avea extrasă mai mult de o echipă din aceeași confederație. Acest lucru se aplică tuturor confederațiilor, cu excepția UEFA, care este reprezentată de 16 echipe. Fiecare grupă trebuie să aibă cel puțin una, dar nu mai mult de două echipe UEFA extrase.

Procedurile detaliate de tragere la sorți sunt disponibile pe FIFA.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
Observator
Preţul unui meniu tradiţional la cel mai aşteptat târg de Crăciun din Bucureşti: "E un târg mai balcanic aşa"
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo
Fanatik.ro
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo
17:12
Christian Horner, refuzat de o echipă din Formula 1: “Nu se va întâmpla”
17:09
Pleacă Daniel Pancu după înfrângerea şoc cu FC Argeş? Anunţul oficial: “S-a simţit”
17:02
LIVE SCOREPisa – Inter 0-0. Echipa lui Laurențiu Reghecampf joacă şi ea în Liga Campionilor. Dennis Man, doar rezervă la PSV
17:00
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Norris poate cuceri titlul mondial
16:54
Manuel Neuer poate pleca de la Bayern Munchen după 15 ani! Anunţul nemţilor
15:55
Singurele șanse ale lui Max Verstappen să rămână în lupta la titlu: “Să faci asta e aproape imposibil”
Vezi toate știrile
1 FotoAfacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul 2 VIDEOOscar Piastri, pole-position în Marele Premiu din Qatar. Cursa e duminică de la 18:00 (Antena 3 CNN și AntenaPLAY) 3 Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” 4 “Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său! 5 Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut 6 Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând