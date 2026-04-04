„Mă rog la Dumnezeu să iasă din această situație" Ce i-a spus Boloni lui Lucescu în ultima discuție

Sebastian Ujica Publicat: 4 aprilie 2026, 16:35

Ladislau Boloni, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu se află în continuare la spital, monitorizat de aproape de medici după infarctul suferit sâmbătă. La doar o zi după ce și-a încheiat contractul de selecționer, Lucescu a trecut prin momente foarte dificile.

Unul dintre cei mai apropiați oameni din fotbal de-a lungul carierei lui Lucescu a fost Ladislau Boloni, cel cu care a fost colegul său de cameră.

I-a spus să se gândească la sănătate

Boloni, cel care marcat primul gol al României la Euro 84, contra Spaniei, la care România s-a calificat cu Mircea Lucescu pe bancă, spune că i-a recomandat lui Mircea Lucescu să lase deoparte fotbalul și să se concentreze pe sănătate.

„În primul rând, îi doresc însănătoșire grabnică! Eu am vorbit cu el atunci când era la spital (n.r. – la începutul anului) și spunea că iese din spital, în scurt timp. Eu îl încurajam să se preocupe de el însuși, în primul rând. I-am și spus că sănătatea este lucrul cel mai important. Bine, cu toții spunem asta, dar nu respectăm tot timpul acest lucru. Nimeni! Spunem, vorbim, dar nu respectăm. Lucescu e unul care tot timpul în viața lui a muncit, a stat pe teren… Când am vorbit cu el, mi-a dat dreptate, când i-am zis de sănătate. Pe urma, am văzut că, totuși, revine (n.r. – pe banca României pentru meciurile din martie). M-am bucurat că a revenit, m-am gândit că înseamnă că problemele lui de sănătate au trecut. Acum, iarăși, am auzit că sunt niște complicații. Nu mă gândesc o secundă, în acest moment, la antrenorul Lucescu! Mă gândesc la fostul meu coleg de cameră sau la antrenorul pe care îl respect. Mă gândesc la omul Lucescu, în primul rând. Omul care, mă rog la Dumnezeu, să iasă din această situație și să facă, din nou, ceea ce crede el că e bine. Ceea ce cred eu că e bine, poate că el gândește altceva” a spus Loți Boloni pentru Sport.ro.

