Florin Tănase le dă speranţe românilor cu mai puţin de 3 luni înainte de EURO: "Poţi bate pe oricine! Şi pe Belgia" - Antena Sport

Florin Tănase le dă speranţe românilor cu mai puţin de 3 luni înainte de EURO

Discursul războinic al lui Tănase Florin Tănase le dă speranţe românilor cu mai puţin de 3 luni înainte de EURO. Tănase a fost la un pas să rateze cel mai tare amical al României înaintea Campionatului European din Germania. Columbia – România e marţi, de la 21:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Florin Tănase e convins că visul tuturor românilor se poate realiza la EURO 2024: naţionala lui Edi Iordănescu să treacă de faza grupelor. Pe Tănase nu îl sperie nici super-starurile din naţionale Belgiei.

„Da, 100% putem atinge acest obiectiv. De ce nu am putea? Am demonstrat, am câştigat contra unei echipe foarte bune, a Elveţiei… Ok, Belgia are jucători de valoare, care joacă la cluburi mari, dar cu organizare foarte bună şi dăruire poţi bate pe oricine în ziua de azi. Eu am încredere că vom face un turneu final foarte bun şi că vom face fericiţi românii„, a spus Florin Tănase în exclusivitate pentru AntenaSport.