Sorin Cârţu a reacţionat după declaraţiile lui Gică Hagi despre fiul lui, Ianis: "Are mereu impresia că e prejudiciat" - Antena Sport

Dar Gică în toate aparițiile sale TV nu se poate debarasa de sentimentul ăsta de tată și de frustrare… Are mereu impresia că fiul lui e prejudiciat.

El într-adevăr n-a jucat deloc titular în cele două partide, dar eu consider că Iordănescu are impresia lui despre Hagi și Hagi are un loc aparte în naționala României. Poate că el voia să vadă altceva. Gândește-te că Dennis Man n-a prea jucat în ultimele meciuri de calificare. A fost accidentat.

Și, atunci, Edi poate voia să vadă cum se descurcă Man, să le dea mai mult și altora, pentru a îi recâștiga pentru echipa națională”, a declarat Sorin Cârţu pentru fanatik.ro.

„Mi-a plăcut cum arată Dennis Man”

Sorin Cârţu l-a lăudat pe Dennis Man pentru cum a evoluat acesta în dubla cu Irlanda de Nord şi Columbia. În meciul cu Irlanda de Nord, Man a marcat golul naţionalei.

Cârţu a evitat să spună dacă ar începe cu Ianis Hagi titular în meciurile naţionale.

„Dar apropo de Dennis Man, mie mi-a plăcut cum arată. Mi-a plăcut! Nu l-am mai văzut de mult. Atitudine ofensivă deosebită. Cu viteză. Luat balonul. Dus cu încredere spre careu. (n.r. – Ai juca titular cu Ianis Hagi?) Ți-am spus. E foarte important ritmul de joc pe care îl are. Pentru un meci început în minutul 1 îți trebuie un alt ritm de joc. Și atunci, toți antrenorii sunt preocupați să aibă niște jucători care să fie pregătiți fizic din minutul 1”, a mai declarat Sorin Cârţu pentru sursa citată. Gică Hagi a comentat absenţa fiului său, Ianis, din primul 11 la meciurile cu Irlanda de Nord şi Columbia Gică Hagi s-a declarat surprins de faptul că Edi Iordănescu nu l-a titularizat pe Ianis, chiar dacă acesta nu a prins multe minute la Deportivo Alaves. „Regele” a spus că Ianis a fost singurul jucător, dintre cei fără minute la echipa de club, care nu a fost titularizat de Edi Iordănescu. Gică a mai spus că situația fiului său este „de reflectat”. „Deranjat? Nu sunt deranjat. Surprins, da, e alt cuvânt (n.r. cum a fost Ianis Hagi pentru că nu a fost titular în niciun meci). Din jucătorii care au jucat mai puțin, el a fost singurul care nu a jucat titular. E un da, foarte da! E singurul care n-a jucat titular. Jucătorul decisiv din 2021. E o temă și asta, e de reflectat”, a spus Gică Hagi, la digisport.ro. Reclamă

