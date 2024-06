Jucătorii naţionalei, asaltaţi de fani la întoarcerea la Wurzburg! Surpriza de care au avut parte "tricolorii" - Antena Sport

„Din punctul meu de vedere, a fost un meci extraordinar de reușit, chiar fabulos, al naționalei noastre. România a avut o atitudine incredibilă, care, cel puțin mie, îmi dă speranță că poate fi un nou început pentru națională. Mie, ca fost internațional, îmi dă speranțe foarte mari.

Nu neapărat scorul, dar jocul, atitudinea, implicarea jucătorilor, toate au fost perfecte, nu am dat nicio șansă adversarilor. Eu m-am simțit mândru, ca fost internațional, ca român care a jucat 10 ani în Germania. S-a văzut că nu ne-am dus acolo la număr, că suntem acolo pe merit și mai ales că putem să contăm.

Ucraina probabil ne-a luat de sus, cu toate vedetele ei. Dar nu i-am lăsat nicio șansă. Am jucat exact, perfect, în apărare, la mijloc și în atac. Contraatacurile jucătorilor noștri de azi mi-au adus aminte de noi, de contraatacurile noastre rapide de la Mondialul din ’94.

Da, nu mă feresc s-o spun, au fost momente de joc când mi-au reamintit de noi, cei de acum 30 de ani. Eu așa am simțit. Iar România a câștigat fără niciun dubiu. A fost de departe cel mai bun meci al naționalei sub comanda lui Edward Iordănescu”, a declarat Dorinel Munteanu, conform gsp.ro.