"Dacă era telefon, nu se închidea la 0%!" Mihai Stoica, mesaj savuros despre Darius Olaru! Ce i-a reproşat după victoria cu LASK - Antena Sport

„Ne bucurăm că am reușit să marcăm pe final și am reușit să ne calificăm. Trebuie să fim pregătiți, am muncit pentru asta nu doar două luni. De asta am câștigat campionatul, pentru calificări de acest gen și ne bucurăm că am ajuns aici.

Nu știu dacă avem timp de petreceri, în trei zile ne așteaptă un meci dificil în campionat, unde nu stăm prea bine”, a declarat Darius Olaru imediat după meci, pentru romaniatv.net.