Ce a scris presa din Scoţia despre Ianis Hagi, după mesajul transmis de român pentru Rangers - Antena Sport

Ianis Hagi, reacție de senzație după ce tatăl său l-a vândut pe Enes Sali în MLS

Ianis Hagi a avut o reacție de senzație după ce tatăl său l-a vândut pe Enes Sali în MLS. Fiul lui Gică Hagi a vorbit despre ultima lovitură dată de Farul Constanța, pe piața transferurilor.

Înainte de perioada de transferuri din iarnă, Gică Hagi s-a înțeles cu formația americană FC Dallas, pentru transferul lui Enes Sali. Astfel, academia „Regelui” a mai vândut un jucător în străinătate, pe o sumă importantă.

„Pe voi v-a surprins? Sunt deja 15 ani de când tata face acest lucru, nu cred că mai surprinde pe nimeni. Cred că an de an se știe conceptul academiei, echipei Farul, mereu de a produce jucători pentru România, de a vinde la echipe mai bune.

Ăsta e conceptul, iar an de an iese câte un jucător, ceea ce nu este deloc ușor. Cum a zis-o și el public, are nevoie de susținere financiară să poată duce clubul și academia la următorul nivel și să nu mai fie nevoit să vândă an de an pentru a menține bugetul pentru anul următor.

Să aibă deja bugetul pentru următorii 5-6 ani, pentru a-și susține cei mai buni jucători și, de ce nu, să treacă clubul la următorul nivel. Sper ca acest investitor să vină, este un club care este pe profit de ani de zile. Timp de 15 ani, an de an s-au vândut cel puțin unul sau doi jucători. Deci este un business foarte profitabil”, a spus Ianis Hagi, potrivit sport.ro.