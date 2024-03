Marius Şumudică, pe lista unui club din Liga 1! "Şumi", în luptă cu Ciobotariu şi Neagoe - Antena Sport

Marius Șumudică a dezvăluit că ar lua în calcul o revenire în Liga 1, în situația în care un club va rămâne fără antrenor. Totuși, „Șumi” a spus că prioritatea sa este să plece în străinătate și a spus că și-ar dori să se întoarcă în Turcia sau zona Golfului.

„M-au sunat două cluburi din liga naţională, care erau în play-out, nu se pune problema. Nu ştiu nimic, nu am nicio discuţie cu domnul Rotaru, n-am avut şi nu e fair-play să am o discuţie cu el atât timp cât cei de acolo au antrenor, joacă derby-ul acum cu cealaltă echipă din Craiova. Nu s-a pus problema. Nu e frumos să discutăm despre o echipă care are antrenor.

Dacă vreo echipă va rămâne fără antrenor, există şi posibilitatea să rămân în ţară, dar prioritatea e să plec în străinătate. Mă odihnesc două, trei luni şi apoi plec. Ori mă întorc în Golf, ori în Turcia, vedem”, a spus Marius Șumudică, la sosirea în țară.