Gaziantep - Adana Demirspor 1-0. Niță și Drăguș sunt titulari! Echipa lui Șumudică se poate distanța de zona roșie - Antena Sport

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start pentru duelul dintre Gaziantep și Adana Demirspor:

Gaziantep: Niță, Mustafa, Arda, Nkoulou, Djilobodji, Mbakata, Ogün, Jevtovic, Gradel, Markovic, Drăguș

Adana Demirspor: Magomedaliev, Svensson, Semih, Cisse, Yusu Erdoğan, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Niang, Emre Akbaba, Belhanda

Gaziantep primește vizita celor de la Adana Demirspor după ce, în etapa precedentă a primei ligi din Turcia, a fost învinsă de Trabzonspor, cu scorul de 1-3. De cealaltă seară, adversarii de astăzi ai lui Marius Șumudică au pierdut meciul cu Galatasaray, scor 1-3.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut lov în luna aprilie a acestui an. La momentul respectiv, Adana Demirspor se impunea cu scorul de 3-0. Cu o victorie în această seară, echipa lui Marius Șumudică se poate distanța de locurile care duc la retrogradarea în liga secundă a fotbalului din Turcia, bineînțeles, dacă formațiile de sub Gaziantep se vor încurca. Răspunsul lui Marius Şumudică la întrebarea dacă ar părăsi-o pe Gaziantep pentru a-l înlocui pe Cristiano Bergodi la Rapid! Marius Şumudică a lămurit situaţia unei posibile reveniri la Rapid în locul lui Cristiano Bergodi. Antrenorul român, care are contract cu Gaziantep, spune că nu există nicio şansă să ajungă la Rapid cel puţin până în vară. "În limita posibilităților, dacă nu am antrenamente sau jocuri, văd toate partidele din Liga 1. Nu doar pe cele ale Rapidului, încerc să urmăresc tot ce pot. Desigur, prioritate au partidele Rapidului, este echipa mea de suflet. Urmăresc Rapidul. Nu vorbesc de preluarea echipei, au antrenor. Bergodi e un om pe care-l respect. Mi-am dorit în vară, nu contest decizia care a fost luată. Respect alegerea clubului. Îi doresc lui Bergodi să câștige ultimele două meciuri, cu Petrolul și cu Farul, și să-și îndeplinească obiectivul.

Pe jumătate, oricum a fost ratat după eliminarea din Cupă. Vreau ca Rapid să termine în primele 3 sau să ia titlul, așa cum vor și fanii. În momentul de față am un angajament, am plecat la o echipă.

Am dorit în vară, nu s-a putut, iar Rapidul are un antrenor care trebuie să-și ducă munca la bun sfârșit. Nu pot să vorbesc despre Rapid cât timp are un antrenor, iar Mariuș Șumudică are contract”, a declarat Marius Șumudică pentru playsport.ro.