"Îmi scriu fanii!" Ianis Hagi este cerut la o echipă de top din Italia! "Prințul" a dezvăluit totul - Antena Sport

Fiorentina l-a cumpărat pe Ianis Hagi de la Viitorul în 2016 / Profimedia Ianis Hagi a dezvăluit că fanii unui club de top din Italia îi cer să vină la echipă. Fiul lui Gică Hagi a recunoscut totul, în cadrul unui interviu acordat lui Gianluca Di Marzio, un celebru jurnalist din peninsulă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mijlocașul de la Rangers a dezvăluit că fanii Fiorentinei sunt cei care îi cer să se întoarcă la club. Ianis Hagi a avut prima experiență în străinătate la formația din Serie A, pentru care a adunat însă doar 2 partide. Fanii Fiorentinei îi cer lui Ianis Hagi să se întoarcă în Italia Fiorentina îl transfera pe român în iulie 2016, atunci când Ianis Hagi avea doar 17 ani. Viitorul lui Gică Hagi a primit atunci 2,8 milioane de euro în schimbul „Prințului”. În perioada iulie 2016 – ianuarie 2018, Ianis Hagi a adunat mai multe prezențe la echipa Primavera a Fiorentinei, dar și 2 meciuri la „echipa mare”. Gică Hagi l-a adus înaoi la Viitorul, actuala Farul, în 2018, plătindu-le italienilor aceași sumă pentru care „Prințul” a ajuns în peninsulă. Acum, Ianis Hagi a recunoscut că fanii Fiorentinei îi trimit mesaje, pentru a se întoarce la echipă. Fiul lui Gică Hagi a transmis că, în momentul de față, își dorește să rămână la Rangers, însă nu a exclus o revenire în Italia, în viitor. Reclamă

Reclamă

„Cele 18 luni petrecute la Fiorentina au fost cruciale pentru creșterea mea. Am jucat doar două meciuri la prima echipă, însă am învățat foarte multe din acea experiență. Am reușit să înțeleg cine sunt și am avut o relație bună cu suporterii.

Fanii de acolo încă îmi scriu și îmi cer să mă întorc. Dacă mă gândesc la asta? Sunt fericit acum la Glasgow, iubesc Rangers și am câștigat multe trofee aici. În fotbal nu se știe niciodată. Florența va avea mereu un loc aparte în inima mea”, a spus Ianis Hagi, în cadrul interviului acordat lui Gianluca Di Marzio.

Cota lui Ianis Hagi s-a prăbuşit

Ianis Hagi nu trece prin cea mai bună perioadă a carierei, acesta fiind şi motivul pentru care cota mijlocaşului de 26 de ani al lui Rangers a scăzut din nou, la ultimul update făcut de site-ul de profil Transfermarkt.

Reclamă

În decembrie 2022, cota lui Ianis Hagi era de 7 milioane de euro, cea mai mare a carierei. Aceasta a scăzut de la un update la altul şi ajunsese la 1.8 milioane de euro în octombrie 2024, cu două luni în urmă. Acum, cota lui Ianis Hagi a ajuns la 1.5 milioane de euro, la fel cât era şi pe vremea când evolua pentru Viitorul, în vara lui 2018. Ianis Hagi a adunat doar şase meciuri pentru prima echipă a lui Rangers. El şi-a trecut în cont un gol şi trei pase decisive. Contractul intrenaţionalului român cu echipa scoţiană e valabil până în 2026.

Reclamă