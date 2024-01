Răzvan Lucescu a pierdut primul loc în Grecia! PAOK, prima înfrângere după 11 meciuri - Antena Sport

Tehnicianul celor de la PAOK, care tocmai s-a înțeles cu patronul echipei pentru prelungirea contractului, a dezvăluit faptul că s-a aflat în tratative cu șefii clubului încă din vară, pentru a-și prelungi angajamentul. La momentul respectiv, acesta le-a transmis un mesaj prin care i-a impresionat pe oficialii liderului din Grecia.

„Nu ascund că am avut această discuție și în vară, iar eu eu am spus mereu că „sunt PAOK»… sunt al lui PAOK. Aici am făcut istorie și am trăit momente unice, fenomenale, dar și de mare decepție. Nu cred că s-a pus vreodată problema să ne gândim prea mult sau să negociem.

Am spus mereu că atunci când va fi cazul, nu va fi o discuție foarte lungă. Și așa s-a și întâmplat ieri… Am discutat cu patronul și mi-a spus că vrea să prelungim și atunci am spus să ne lăsăm reprezentanții să se ocupe de asta și amândoi să ne vedem ce avem de făcut. Pentru că suntem într-un moment interesant pentru echipă și pentru suporterii lui PAOK”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit playsport.ro.