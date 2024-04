"A fost Steaua o echipă ajutată de sistem?" Victor Pițurcă a vrut să pună definitiv capăt controverselor: "Adevărul adevărat!" - Antena Sport

Fostul selecţioner s-a ales cu o pedeapsă, în 2013, de un an de închisoare cu suspendare.

Victor Piţurcă a pronunţat numele a 7 jucători români care au fost „mai mari” decât Gică Hagi şi Dobrin

Victor Piţurcă a oferit noi declaraţii surprinzătoare şi a pronunţat numele a 7 jucători români care au fost „mai mari” decât Gică Hagi şi Nicolae Dobrin. Fostul selecţioner al naţionalei României a ţinut să îşi laude foştii coechipieri de la Steaua, care au câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986.

Piţurcă este sigur că toţi jucătorii care au devenit campionii europei, după finala fabuloasă cu Barcelona, ar fi fost vânduţi acum cu peste 50 de milioane de euro.

”Dacă am fi reușit (n.r. acum) rezultatele pe care le-am reușit atunci (n.r. în perioada 1986-1989)? Cred că fiecare jucător al Stelei costa de la 50.000.000 în sus. Eu am spus-o, mi s-a pus întrebarea <<dom’le, cei mai mari fotbaliști ai țării…?>>.

Eu nu îl pun nici pe Dobrin, nici pe Hagi, cei mai mari fotbaliști ai țării sunt jucătorii echipei Steaua, care au câștigat Liga Campionilor. Deci, noi, dacă am fi în momentul ăsta și am reuși să câștigăm Liga Campionilor, așa am costa. Păi, gândiți-vă ce jucători erau atunci.

Era Iovan, un fundaș dreapta de care nu văd acum, nu văd, sunt câțiva, doi-trei, Bumbescu, Belodedici erau fantastici, Boloni, Stoica, Lăcătuș… erau jucători fantastici, Majearu!

Asta e părerea mea, fiindcă văd <<dom’le, ce a adus acum Guardiola, presingul avansat>>. Presingul avansat l-a adus Steaua, în 1986. Când aveam meci important, puternic, adversarul nu avea pe unde să scoată cămașa”, a declarat Victor Pițurcă pentru sursa citată anterior.