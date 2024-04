Victor Piţurcă a pronunţat numele a 7 jucători români care au fost "mai mari" decât Gică Hagi şi Dobrin: "Costau 50.000.000!" - Antena Sport

Reclamă

”Dacă am fi reușit (n.r. acum) rezultatele pe care le-am reușit atunci (n.r. în perioada 1986-1989)? Cred că fiecare jucător al Stelei costa de la 50.000.000 în sus. Eu am spus-o, mi s-a pus întrebarea <<dom’le, cei mai mari fotbaliști ai țării…?>>.

Eu nu îl pun nici pe Dobrin, nici pe Hagi, cei mai mari fotbaliști ai țării sunt jucătorii echipei Steaua, care au câștigat Liga Campionilor. Deci, noi, dacă am fi în momentul ăsta și am reuși să câștigăm Liga Campionilor, așa am costa. Păi, gândiți-vă ce jucători erau atunci.

Era Iovan, un fundaș dreapta de care nu văd acum, nu văd, sunt câțiva, doi-trei, Bumbescu, Belodedici erau fantastici, Boloni, Stoica, Lăcătuș… erau jucători fantastici, Majearu!

Asta e părerea mea, fiindcă văd <<dom’le, ce a adus acum Guardiola, presingul avansat>>. Presingul avansat l-a adus Steaua, în 1986. Când aveam meci important, puternic, adversarul nu avea pe unde să scoată cămașa”, a declarat Victor Pițurcă pentru orangesport.ro.

Ilie Dumitrescu este convins că şi Gică Hagi, dacă ar fi jucat acum, ar fi avut un preț uriaș. Hagi putea fi, de departe, cel mai scump jucător român.

"Ohoo.. 100 – 120 de milioane de euro era Hagi astăzi. Era ceva rar, special. O spun pentru că într-un top al meu este Hagi, apoi las 10 locuri libere și puteți să începeți. Cam ăsta e topul meu dintre toți cei alături de care am evoluat și pe care i-am văzut", a declarat Ilie Dumitrescu în podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar. Gică Hagi a împlinit 59 de ani „Regele" fotbalului românesc s-a născut la 5 februarie 1965, la Săcele. Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986. În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994). În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei. Hagi a participat la trei ediţii ale Campionarului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului. Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.

Hagi, campion cu Viitorul şi cu Farul

În perioada septembrie 2014 – 01 august 2020, Gheorghe Hagi a ocupat funcţia de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanţa.

Din august 2020, Hagi a anunţat că va rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic va coordona conceptul tehnic al Centrului de copii şi juniori.

În 2017, FC Viitorul a câştigat titlul de campioană a României. El a refuzat în 2021 funcţia de selecţioner al României, preferând să rămână antrenor şi proprietar la Farul Constanţa.

În sezonul trecut, Farul Constanţa a câştigat titlul de campioană a României.

