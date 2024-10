Galeria lui CFR Cluj, reacţie dură după ce Ciprian Deac a aruncat banderola de căpitan în FC Argeş–CFR Cluj 2-2 - Antena Sport

„Am tăcut în momentul în care au fost maziliți antrenori precum Șumudică (dubla cu Steaua Roșie Belgrad), Mandorlini (intervențiile din presă ale tatălui lui Deac pentru că acesta nu este titular) sau Mutu (ieșirea neasumată din pauza umilinței de la Hunedoara, fără vreo răbufnire, bineînțeles).

Respectăm cariera imensă a jucătorului nostru, tot ceea ce a făcut pentru CFR Cluj, dar interesul clubului din prezent trebuie să primeze, nu interesul său! Un jucător cu experiența și cariera lui Deac ar trebui să fie un model și să ajute echipa la nevoie, nu să aibă ieșiri necontrolate sau să îndepărteze anumiți antrenori care nu îl folosesc la greu, profitând de statutul pe care îl deține.

Ne dorim ca la acest club să primeze obiectivitatea și să joace cine merită să joace, fără să existe răbufniri la adresa celor care stabilesc primul 11, indiferent că este vorba de Petrescu, Mandorlini, Mutu sau cine va mai fi pe aici!”, se mai arată în postarea ultraşilor.

Cum s-a apărat Ciprian Deac după ce a aruncat banderola de căpitan

Cu toate acestea, căpitanul formației din Gruia a declarat la flash-interviu că gestul său a venit din cauza tensiunii pe care a simțit-o. Deac a precizat că a fost nervos pentru că nu a avut o evoluție bună.

”Nervos am fost pe mine, apoi am văzut că vine Păun spre mine și am lăsat banderola. Nu am știut că și el e schimbat. N-am cum să fiu supărat pe Mister, e o mândrie să port banderola CFR-ului, nu am cum să fiu supărat.

Respect prea mult clubul, e o mândrie să fiu căpitanul clubului. Am fost supărat pe mine, am văzut că vine Păun în spatele meu, n-am știut că e și el schimbat, și am lăsat banderola așa, mai apăsat.

Mister a făcut multe pentru mine, pentru CFR. Am fost supărat pe mine, că nu mi-au ieșit”, a declarat Ciprian Deac.