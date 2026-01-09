Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial - Antena Sport

Petrolul Ploieşti a decis să-l lase sub formă de împrumut pe Denis Radu (22 de ani). Fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești a semnat cu formația turcă Eyupspor până în vară, iar turcii au prima opţiune la transfer definitiv din vară.

Fotbalistul a părăsit cantonamentul „lupilor galbeni” din Antalya și s-a dus să semneze cu Eyupspor.

„Bine ai venit, Denis Răzvan Radu la Eyupspor. Clubul Eyupspor semnat cu Denis Răzvan Radu de la clubul din România Petrolul Ploiești. Este împrumutat până la finalul sezonului. Îi dorim un sezon plin de succes în tricoul nostru”, a transmis Eyupspor.

„Sunt bucuros pentru această șansă și sunt convins că e un moment din carieră pe care-l pot fructifica. Am trecut printr-o perioadă mai delicată din cauza acelei accidentări, dar e un episod care a rămas în urmă. Acum sunt cu mintea doar la noul meu club și vreau să ajut pentru a obține rezultate deosebite. Abia aștept și întâlnirea cu suporterii.