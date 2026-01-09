Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial

Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial

Radu Constantin Publicat: 9 ianuarie 2026, 17:21

Comentarii
Încă un transfer din România în Turcia. A fost prezentat oficial

Petrolul Ploieşti a decis să-l lase sub formă de împrumut pe Denis Radu (22 de ani). Fotbalistul celor de la Petrolul Ploiești a semnat cu formația turcă Eyupspor până în vară, iar turcii au prima opţiune la transfer definitiv din vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalistul a părăsit cantonamentul „lupilor galbeni” din Antalya și s-a dus să semneze cu Eyupspor.

„Bine ai venit, Denis Răzvan Radu la Eyupspor. Clubul Eyupspor semnat cu Denis Răzvan Radu de la clubul din România Petrolul Ploiești. Este împrumutat până la finalul sezonului. Îi dorim un sezon plin de succes în tricoul nostru”, a transmis Eyupspor.

„Sunt bucuros pentru această șansă și sunt convins că e un moment din carieră pe care-l pot fructifica. Am trecut printr-o perioadă mai delicată din cauza acelei accidentări, dar e un episod care a rămas în urmă. Acum sunt cu mintea doar la noul meu club și vreau să ajut pentru a obține rezultate deosebite. Abia aștept și întâlnirea cu suporterii.

Reclamă
Reclamă

Va fi o mare provocare pentru mine să joc într-un campionat puternic precum cel din Turcia, împotriva unor adversari de top. Vreau să mulțumesc agentului meu, Cengiz Erten, precum și celor de la Petrolul pentru toată perioada petrecută acolo și fiindcă au acceptat acum propunerea lui Eyupspor”, a declarat Denis Radu.

 

Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţăriiNicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

E o pierdere pentru FCSB plecarea lui Adrian Şut?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Observator
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
Fanatik.ro
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
18:12
Reacţia marcatorului golului FCSB-ului, Thiam, după înfrângerea campioanei cu Beşiktaş
18:11
Prima echipă din România care îl ofertează pe Ciprian Deac
17:59
De la Tottenham la Barcelona! Transfer incredibil pentru fundașul lui Thomas Frank
17:45
FCSB – Beșiktaș 1-2. Campioana a deschis scorul prin Thiam, dar a fost întoarsă de turci
17:34
Joyskim Dawa a revenit pe gazon! Moment important pentru camerunezul de la FCSB
16:58
Lovitură pentru Cristiano Bergodi! Ce se va întâmpla la meciul cu Dinamo
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi revine pe bancă! Lovitură de proporții dată de fostul tehnician al Craiovei 2 Gigi Becali face transferul iernii în fotbalul românesc. Adrian Şut pleacă de la FCSB 3 Scandal la aeroport la plecarea lui Adrian Şut din Antalya: “A fost o onoare să joc pentru FCSB” 4 Gigi Becali a anunţat transferul iernii în Liga 1! Salariul e uriaş. Toate detaliile mutării 5 Gigi Becali a anunţat preţul real cu care l-a vândut pe Adrian Şut! 6 Nicolae Stanciu, mesaj în miez de noapte după ce a ratat un penalty în minutul 90+9 în AC Milan – Genoa
Citește și
Cele mai citite
Mama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi CureleaMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”