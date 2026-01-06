Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor - Antena Sport

Denis Drăguș a fost asociat în ultima perioadă cu o posibilă despărțire de Eyupspor, echipă unde a fost împrumutat la începutul acestui sezon de Trabzonspor, echipă de care aparține. Recent, formația pentru care evoluează atacantul român a luat o decizie care pare a fi sinonimă cu despărțirea de jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăguș nu a fost inclus în cantonamentul de iarnă al lui Eyupspor, alăturându-se unei liste lungi de jucători care nu vor face deplasarea alături de echipa din Istanbul, potrivit celor de la HT Spor. Pe lângă jucătorul de 26 de ani, nici Mame Thiam, Umut Meras, Emre Akbaba, Mujakic, Ampem și Robin Yalcin nu au mai intrat în planurile lui Atila Gerin.

Eyupspor se va despărți curând e Denis Drăguș

Sursa citată anterior menționează de asemenea că toți jucătorii care nu au fost incluși în lotul pentru cantonament, inclusiv Drăguș, vor părăsi curând clubul, iar un anunț oficial în acest sens va fi făcut în curând. Atacantul împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor nu a confirmat deloc la echipă, astfel că înțelegerea lor se va încheia mai devreme decât prevedea contractul.

💥 Eyüpspor’da, Mame Thiam, Umut Meraş, Emre Akbaba, Mujakic, Ampem, Draguş ve Robin Yalçın, takımdan ayrılacakları için kadro dışı bırakıldı.

Yakında resmi açıklama yapılacak.

🔗 @uguryapiici pic.twitter.com/wpT9kKhsKx

— HT Spor (@HTSpor) January 5, 2026

După ce nu a reușit să marcheze niciun gol în 12 meciuri, deși în 10 dintre ele a început ca titular, formația aflată în prezent pe penultimul loc în Turcia a decis să îl pună pe liber. Potrivit presei din Turcia, Drăguș nu se va întoarce la echipa de care aparține, și anume Trabzonspor, ci mai degrabă ar ajunge la Gaziantep, unde sunt deja alți doi români, respectiv Alexandru Maxim și Deian Sorescu.