Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor

Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor

Andrei Nicolae Publicat: 6 ianuarie 2026, 10:35

Comentarii
Denis Drăguș, ca și plecat de la echipa sa. Ultima decizie luată de Eyupspor

Denis Drăguş, în timpul unui meci al naţionalei/ Profimedia

Denis Drăguș a fost asociat în ultima perioadă cu o posibilă despărțire de Eyupspor, echipă unde a fost împrumutat la începutul acestui sezon de Trabzonspor, echipă de care aparține. Recent, formația pentru care evoluează atacantul român a luat o decizie care pare a fi sinonimă cu despărțirea de jucător.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Drăguș nu a fost inclus în cantonamentul de iarnă al lui Eyupspor, alăturându-se unei liste lungi de jucători care nu vor face deplasarea alături de echipa din Istanbul, potrivit celor de la HT Spor. Pe lângă jucătorul de 26 de ani, nici Mame Thiam, Umut Meras, Emre Akbaba, Mujakic, Ampem și Robin Yalcin nu au mai intrat în planurile lui Atila Gerin.

Eyupspor se va despărți curând e Denis Drăguș

Sursa citată anterior menționează de asemenea că toți jucătorii care nu au fost incluși în lotul pentru cantonament, inclusiv Drăguș, vor părăsi curând clubul, iar un anunț oficial în acest sens va fi făcut în curând. Atacantul împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor nu a confirmat deloc la echipă, astfel că înțelegerea lor se va încheia mai devreme decât prevedea contractul.

După ce nu a reușit să marcheze niciun gol în 12 meciuri, deși în 10 dintre ele a început ca titular, formația aflată în prezent pe penultimul loc în Turcia a decis să îl pună pe liber. Potrivit presei din Turcia, Drăguș nu se va întoarce la echipa de care aparține, și anume Trabzonspor, ci mai degrabă ar ajunge la Gaziantep, unde sunt deja alți doi români, respectiv Alexandru Maxim și Deian Sorescu.

Reclamă
Reclamă

Drăguș nu este străin de mediul de la echipa aflată în prezent pe locul 9 în Turcia, unde în stagiunea 2023/24 a făcut un sezon foarte bun care i-a și adus transferul la Trabzonspor. Atunci, românul marca 15 goluri în 35 de partide în tricoul celor de la Gaziantep.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
Observator
Şi-a ţinut moartea în mână. Un turist a ţinut în palmă una dintre cele mai veninoase creaturi
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
Fanatik.ro
„Ne mai dorim doi jucători!” Mario Felgueiras, totul despre transferurile Universităţii Craiova. Ce se întâmplă cu Iamandache: deşi a semnat, Afumaţi se opune transferului! Exclusiv
10:24
Noutățile lunii ianuarie în AntenaPLAY
10:06
Sorana Cîrstea, victorie uriașă cu Ostapenko la Brisbane. Duel “de foc” cu Sabalenka în optimi
9:40
Anunțul lui Dinamo privind posibilul transfer al lui Vladislav Blănuță: “Răspunsul va fi probabil același”
9:35
Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB
9:11
“Tu îl ajuți pe Octavian Popescu, nu el pe tine”. Verdictul lui Basarab Panduru după anunțul lui Gigi Becali
8:49
Dorinel Munteanu transferă un portar trecut pe la Arsenal
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” 2 Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră 3 “Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat” 4 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională 5 Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi” 6 Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”