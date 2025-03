Atletico Madrid conducea cu 1-0 în minutul 88. Ce a urmat în partida cu Getafe e ireal. VAR-ul a schimbat totul - Antena Sport

Atletico Madrid conducea cu 1-0 în minutul 88 | Profimedia Echipa spaniolă Getafe a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-1, de formaţia Atletico Madrid, în etapa a 27-a din La Liga. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Meciul de pe Estadio Coliseum a avut un ultim sfert de oră de foc. Madrilenii au primit un penalty, după o decizie VAR, iar Alexander Sorloth a transformat, în minutul 75, aducându-i pe elevii lui Simeone în avantaj. Atletico Madrid conducea cu 1-0 în minutul 88 Totul s-a schimbat în minutul 88, când Angel Correa a fost eliminat, VAR-ul modificând culoarea cartonaşului jucătorului madrilen. Imediat Mauro Arambarri a egalat, în acelaşi minut, scrie news.ro. Arbitrul partidei a indicat apoi zece minuite de prelungire şi, în minutul 90+2, acelaşi Arambarri a marcat golul victoriei pentru gazde. Getafe s-a impus cu 2-1 în faţa lui Atletico Madrid şi e pe locul 11, cu 33 de puncte, în timp ce Atletico a suferit a treia înfrângere stagională şi ocupă, deocamdată locul secund, cu 56 de puncte, dar Real are 54 de puncte şi un meci de jucat. Diego Simeone a spus totul după Real Madrid – Atletico Madrid 2-1 Diego Simeone a vorbit despre eşecul din turul optimilor Ligii Campionilor, Real Madrid – Atletico Madrid 2-1. Echipa argentinianului a controlat în multe momente jocul, dar a fost aproape să plece cu un deficit de două goluri înainte de retur. Reclamă

Simeone a lăsat să se înţeleagă prin deciziile luate în timpul meciului că acest scor, 1-2, nu este unul dezastruos pentru Atletico şi face acum apel şi la fanii Rojiblancos înainte de returul de miercurea viitoare, de pe Metropolitano.

”Rezultatul nu este bun, pentru că am vrut să câștigăm. Am jucat tot meciul pentru a încerca să obținem un rezultat favorabil. În final, am fi putut primi golul al treilea, pe un contraatac bun al lor. Plec cu sentimentul că echipa a concurat bine și că am fi putut face mai mult la cele două goluri încasate. Ne vom gândi serios la meciul la retur, după jocul din campionat cu Getafe.

În manșa secundă avem nevoie de sprijinul suporterilor noștri, pentru că va fi un meci important. ‘Metropolitano’ este întotdeauna o sursă de încurajare. Fanii noștri ne împing de la spate și ne dau energie. Așa am putea spera la calificare.

