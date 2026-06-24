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Atletico Madrid o reclamă pe Barcelona la FIFA din cauza lui Julian Alvarez

Mihai Alecu Publicat: 24 iunie 2026, 9:01

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Atletico Madrid o reclamă pe Barcelona la FIFA din cauza lui Julian Alvarez

Atletico Madrid merge la FIFA din cauza lui Alvarez. Foto: Getty Images

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Şeful lui Atletico Madrid are o reacţie clară cu privire la transferul lui Julian Alvarez la Barcelona, asta după ce chiar jucătorul a declarat public că vrea să plece de la formaţia pregătită de Diego Simeone.

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Real Madrid a anunţat public că a făcut o ofertă de 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez, însă Atletico a refuzat propunerea şi a acuzat-o pe rivala din capitală că a fost totul doar un show.

Atletico Madrid apelează la FIFA în “telenovela” transferului lui Julian Alvarez la Barcelona

Acum, Miguel Angel Gil, omul care o conduce pe Atletico Madrid, a vorbit despre situaţia jucătorului sud-american şi a anunţat că urmează o reclamaţie la FIFA făcută împotriva Barcelonei, iar jucătorul rămâne netransferabil.

“Responsabilitatea noastră este să apărăm interesele lui Atletico Madrid şi din această cauză urmează să depunem o plângere la FIFA împotriva Barcelonei pentru că a negociat cu un jucător aflat sub contract în timpul unei perioade în care nu are voie. Barcelona nu ne respectă şi cred că ne pot păcăli.

Simt o mare tristeţe din cauza declaraţiilor lui Alvarez. Nu a fost corect din partea lui să facă acest lucru. Anul trecut, Barcelona a făcut ceva similar cu Nico Williams şi Athletic Bilbao. E adevărat că am discutat cu Julian, dar ştie cum ne situăm, pentru că am fost foarte clari: nu vrem să-l vindem. E un jucător grozav şi suntem mândri că este cu noi”, a spus CEO-ul lui Atletico Madrid, Miguel Angel Gil, citat de Fabrizio Romano.

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Julian Alvarez a vorbit public despre viitorul său la Atletico Madrid

La finalul victoriei pe care Argentina a obţinut-o cu Austria, 2-0, atacantul lui Atletico Madrid a ieşit public şi a vorbit despre viitorul său.

„Nu este momentul să vorbesc despre asta, dar nici nu mă pot ascunde, încerc să fiu o persoană onestă. Am vorbit cu conducerea lui Atletico Madrid și cred că cel mai bine pentru toată lumea ar fi un transfer. Vreau să-mi îndeplinesc visul”, a declarat Julian Alvarez.

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