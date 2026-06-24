Atletico Madrid o reclamă pe Barcelona la FIFA din cauza lui Julian Alvarez

Şeful lui Atletico Madrid are o reacţie clară cu privire la transferul lui Julian Alvarez la Barcelona, asta după ce chiar jucătorul a declarat public că vrea să plece de la formaţia pregătită de Diego Simeone.

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Real Madrid a anunţat public că a făcut o ofertă de 150 de milioane de euro pentru Julian Alvarez, însă Atletico a refuzat propunerea şi a acuzat-o pe rivala din capitală că a fost totul doar un show.

Atletico Madrid apelează la FIFA în “telenovela” transferului lui Julian Alvarez la Barcelona

Acum, Miguel Angel Gil, omul care o conduce pe Atletico Madrid, a vorbit despre situaţia jucătorului sud-american şi a anunţat că urmează o reclamaţie la FIFA făcută împotriva Barcelonei, iar jucătorul rămâne netransferabil.

“Responsabilitatea noastră este să apărăm interesele lui Atletico Madrid şi din această cauză urmează să depunem o plângere la FIFA împotriva Barcelonei pentru că a negociat cu un jucător aflat sub contract în timpul unei perioade în care nu are voie. Barcelona nu ne respectă şi cred că ne pot păcăli.

Simt o mare tristeţe din cauza declaraţiilor lui Alvarez. Nu a fost corect din partea lui să facă acest lucru. Anul trecut, Barcelona a făcut ceva similar cu Nico Williams şi Athletic Bilbao. E adevărat că am discutat cu Julian, dar ştie cum ne situăm, pentru că am fost foarte clari: nu vrem să-l vindem. E un jucător grozav şi suntem mândri că este cu noi”, a spus CEO-ul lui Atletico Madrid, Miguel Angel Gil, citat de Fabrizio Romano.