Atletico Madrid, sfătuită să-l lase să plece pe Julian Alvarez: “La Barcelona s-ar potrivit spectaculos”

Julian Alvarez a făcut o dezvăluire despre viitorul său la Campionatul Mondial, unde a declarat că a discutat alături de oficialii lui Atletico Madrid, iar un transfer la alt club pare cea mai bună opțiune. La scurt timp după declarațiile sale, Sergio “Kun” Aguero și-a expus părerea pe seama acestui subiect și a spus că dacă ar fi în locul clubului “rojiblanco”, l-ar lăsa pe “Arana” să plece.

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“Telenovela” Julian Alvarez a intrat într-o nouă etapă după ce Julian Alvarez a cerut la microfon să fie lăsat să plece de Atletico Madrid. Declarațiile atacantului argentinian au venit în contextul în care Real Madrid și Barcelona s-au interesat de un posibil transfer, însă formația lui Diego Simeone a refuzat vehement să poarte orice discuție, menționând că orice club interesat trebuie să plătească 500 de milioane de euro, respectiv clauza de reziliere.

“Kun” Aguero îl vede pe Julian Alvarez la Barcelona

După anunțul ferm făcut de clubul din capitala Spaniei, “Kun” Aguero le-a transmis un mesaj clar celor din conducere, cărora le-a explicat motivul pentru care Julian Alvarez ar trebui să fie totuși lăsat să plece. Ulterior, fosta emblemă a lui Atletico (234 meciuri, 101 goluri) a spus și unde îl vede pe Alvarez în viitor, și anume la Barcelona.

“Clubul nu va spune nimic, iar jucătorul nu are altă soluție decât cea de a fi sincer. Spune că s-a întâlnit cu cei din club și au ajuns la concluzia că transferul e cea mai bună opțune.

Dacă aș fi clubul, iar jucătorul nu ar fi fericit în oraș sau ar avea orice alt motiv, dacă s-ar simți rău în raport cu ai săi colegi, cu antrenorul sau cu managerul… dacă nu s-ar simți confortabil, cel mai bun lucru ar fi să se găsească o soluție pentru a fi vândut.