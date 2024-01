Barcelona a început căutarea pentru înlocuitorul lui Xavi. Ce variante are conducerea catalanilor - Antena Sport

Xavi a anunţat plecarea de la Barcelona

Xavi a anunţat plecarea de la Barcelona după încă un eşec usturător, 3-5 cu Villarreal. Antrenorul catalanilor susţine că faptul că este fan al echipei blaugrana îl obligă să se despartă de clubul iubit la finalul stagiunii.

În ultimele 14 zile, Barcelona a ratat două trofee, Cupa şi Supercupa Spaniei, fiind învinsă şi în campionat de către Villarreal, cu un ireal 3-5, în La Liga.

„Am ajuns la un punct de la care nu există întoarcere. Este timpul pentru o schimbare. Ca fan al Barcelonei, cred că este timpul să plec de la club.

Am vorbit azi cu conducerea clubului şi i-am anunţat că voi pleca pe 30 iunie. Azi am făcut greşeli, dar am avut şi un penalty neacordat. Chiar şi al patrulea arbitru mi-a spus că a fost penalty”, a spus Xavi, citat de Fabrizio Romano.