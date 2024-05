Ianis Hagi şi-a luat adio de la Deportivo Alaves printr-un clip emoţionant! Cum au reacţionat fanii lui Rangers - Antena Sport

„Dacă aş antrena o echipă mare, Ianis Hagi ar fi primul transfer!” Gică Hagi, fascinat de fiul său

Gică Hagi a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi şi s-a declarat fascinat de fiul său. „Regele” este convins că internaţionalul român ar merita să ajungă la una dintre echipele de top ale Europei.

„(Care va fi viitorul lui Ianis?) Prima oară Campionatul European şi după vom vedea în vară. Mai are un an la Rangers. Eu (unde l-ar vedea) După mintea mea… o ţin pentru mine! Deocamdată Ianis a fost la un club enorm, foarte mare. A fost la Rangers şi a ieşit cel mai bun tânăr jucător când a câştigat campionatul şi nu au luat bătaie. Ianis cred că e printre primii jucători români care are foarte multe meciuri în Europa.

El dacă a demonstrat la lotul naţional, la echipa naţională, venind după o accidentare foarte foarte gravă… nu ştiu de ce omiteţi acest lucru. E un an de tranziţie al lui. El şi-a arătat valoarea mai ales la ultimul meci, cu Real Madrid, în deplasare. Nu a pierdut el, a pierdut echipa. El a fost foarte bun! Unul dintre cei mai buni de pe teren dacă a avut cele mai multe şuturi la poartă!

În fotbal contează echipa. Ca să câştigi un meci îl câştigă echipa. Jucătorul face diferenţa. El nu pleacă nicăieri, doar a fost împrumutat la Alaves. Sunt foarte multe oportunităţi. Rangers are încă un an şi după vom vedea. El are Campionatul European în vară. Aţi văzut azi… Kroos se retrage. Nu avem cum să vorbim înainte mai mult.

Dacă ar fi după mine şi aş antrena o echipă mare, primul l-aş transfera pe el! El cu mine a fost cel mai bun! Are experienţă în Europa, a jucat la un nivel foarte înalt. S-a calificat cu toate echipele naţionale, la fiecare nivel. Şi a câştigat un campionat în Vest, la 22 de ani. Omiteţi asta! Sperăm să exceleze la Europene, să facă foarte bine. El înca mai are de jucat, după mine vreo 11 ani, dacă nu are parte de accidentări„, a declarat Gică Hagi la digisport.ro.