Acţionarul din Liga 1 îl ironizează pe Gigi Becali şi susţine că FCSB poate pierde titlul: "Destabilizează echipa" - Antena Sport

Nu e întâmplător că Darius Olaru face cel mai bun sezon din carieră. Dacă el și ceilalți ar fi la fel la echipa națională, ar ajuta mai mult.

(n.r. dacă FCSB poate pierde titlul) Da. Să nu uităm de CFR. Este acolo Neluțu Varga, care sigur nu se va da bătut”, a declarat Ciprian Marica pentru digisport.ro.

Gigi Becali, convins că FCSB va fi campioana României! Anunţ euforic: „N-ai cum să mai scapi titlul!”

Gigi Becali este convins că FCSB va fi campioana României la finalul acestui sezon. Patronul roş-albaştrilor s-a descătuşat după ce a văzut că principalele urmăritoare, Universitatea Craiova şi Rapid, s-au încurcat din nou în lupta pentru titlu.

FCSB are 10 puncte avans faţă de echipa lui Mihai Rotaru şi 11 în plus faţă de trupa lui Dan Şucu. Becali nu mai are nicio emoţie şi şi-a proclamat deja victoria.

Din 2015 nu a mai câştigat titlul echipa lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera este încântat de jucătorii pe care îi are la FCSB.

”Nu mă așteptam. La început spuneam 10-12 puncte la finalul sezonului regulat, ca să fie 5-6 puncte în play-off, să fim siguri de campionat. E cam imposibil să te mai ajungă cineva. Putea să fie și mai bine. Are valoare echipa, face și Dumnezeu. Face Dumnezeu dreptate. N-ai cum să mai scapi titlul anul acesta. Nu e vorba doar de puncte, ci de valoarea echipei. Poate mai aduc un atacant. Dacă nu, e Tavi Popescu. Și Luis Phelipe poate juca atacant. E și Alhassan care întărește mijlocul. Este și Lixandru pe care l-am descoperit și se pare că e mai bun decât Șut”, a declarat Gigi Becali. FCSB are 13 victorii, 5 remize şi 3 înfrângeri. Are cel mai bun atac din Liga 1, cu 38 de goluri marcate, dar şi cea mai bună defensivă (20 de goluri primite, la egalitate cu Oţelul). Motivul pentru care Marius Lăcătuș nu o vede campioană pe FCSB Motivul pentru care Marius Lăcătuș nu o vede campioană pe FCSB. Legenda clubului Steaua București, care a pregătit-o în trecut și pe actuala vicecampioană a României, a vorbit despre lupta pentru titlu din Liga 1. „Fiara” a tras un semnal de alarmă și a menționat faptul că lupta pentru titlu se va decide în play-off, având în vedere faptul că, după înjumătățirea punctelor, orice formație va avea șanse reale la primul loc. „Campioană nu e FCSB, știți cum e la noi. Se poate întâmpla orice. Acum depind ce va face și CFR mâine. E important. Dacă ar câștiga 3 puncte, ar rămâne 8 puncte.La înjumătățire ar fi 4, adică șansele cresc la lupta pentru titlu”, a spus Marius Lăcătuș, la digisport.ro. Reclamă