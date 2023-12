Gigi Becali, convins că FCSB va fi campioana României! Anunţ euforic: "N-ai cum să mai scapi titlul!" - Antena Sport

Gigi Becali, convins că FCSB va fi campioana României

Latifundiarul din Pipera şi-a proclamat deja victoria Gigi Becali este convins că FCSB va fi campioana României la finalul acestui sezon. Patronul roş-albaştrilor s-a descătuşat după ce a văzut că principalele urmăritoare, Universitatea Craiova şi Rapid, s-au încurcat din nou în lupta pentru titlu.

FCSB are 10 puncte avans faţă de echipa lui Mihai Rotaru şi 11 în plus faţă de trupa lui Dan Şucu. Becali nu mai are nicio emoţie şi şi-a proclamat deja victoria.

Din 2015 nu a mai câştigat titlul echipa lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera este încântat de jucătorii pe care îi are la FCSB.