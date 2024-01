Adrian Mititelu, acuzaţii uluitoare după ce FCU Craiova nu a primit penalty cu Farul: "E cosa nostra, nu vor să-l supere pe Hagi" - Antena Sport

Aurelian Chițu a acuzat dur arbitrajul după înfrângerea cu Farul: „Am avut un penalty clar! Doar dacă nu vrei, nu îl dai”

Aurelian Chițu a acuzat dur arbitrajul după înfrângerea cu Farul. Jucătorul de la FCU Craiova s-a declarat revoltat de modul în care centralul a judecat fazele din meci.

Partida dintre Farul și FCU Craiova s-a încheiat cu victoria campioanei, cu scorul de 1-0. Duelul care a deschis etapa cu numărul 23 a sezonului de Liga 1 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Jucătorul echipei patronate de Adrian Mititelu a menționat faptul că, în opinia sa, formația sa a fost dezavantajată de arbitraj. Aurelian Chițu spune că FCU Craiova ar fi trebuit să primească o lovitură de la 11 metri. Totuși, acesta a recunoscut faptul că echipa a făcut un meci slab și că nu este corect să dea vina doar pe arbitraj.

„Trebuie să recunoaștem că în seara asta nu am făcut un meci bun. Am intrat foarte slab. Era o șansă foarte bună pentru noi, de a rămâne în cursa pentru play-off. Am jucat foarte slab astăzi, la Rapid am jucat mai bine, dar am pierdut și acolo.

Nu cred că meritam mai mult, dar am avut un penalty foarte clar. Nu ai cum, doar să nu vrei să îl dai! Nu e corect să vorbim despre arbitraj, am jucat slab, dar și în prima repriză am avut o lovitură liberă, s-a văzut că nu vede. Au fost și dueluri umăr la umăr, dădea fault doar pentru ei. Asta este.

Chiar simțim la fiecare meci o ură împotriva noastră. Noi am jucat foarte rău, dar și arbitrajul contează. Doar cu FCSB, în Cupă, am avut un arbitraj ok. Nu suntem într-o situație foarte bună, am început cu două înfrângeri (n.r. anul), trebuie să batem pe Dinamo neapărat!”, a spus Aurelian Chițu, potrivit digisport.ro.