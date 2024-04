Anghel Iordănescu, verdict în privinţa titlului după Rapid - CFR Cluj 1-4: "FCSB câştigă campionatul cu Gigi Becali antrenor"! - Antena Sport

Reclamă

Acum câteva zile, CFR-ul a fost zdrobită de Hunedoara, iar acum vine la Bucureşti şi zdrobeşte Rapidul.

Este o victorie meritată a CFR-ului, a jucat mai bine, a controlat jocul. Şi-a creat ocazii, dar nu mai poţi să analizezi, să înţelegi fotbalul românesc şi în mod special Rapiduleţul.

Reclamă

În primul rând este o problemă de mentalitate, de profesionalism. Jucătorii noştri suferă la capitolul mentalitate.

(n.r: Ce credeţi că se va întâmpla cu Bergodi?) Dacă mă iau cu ce se întâmplă în fotbalul românesc, şi cred eu că FCSB câştigă campionatul cu Gigi Becali antrenor, CFR-ul a câştigat cu doi antrenori puşi peste noapte, deci fără antrenor, iar Rapiduleţul a jucat cu domnul Bergodi. Analizaţi dumneavoastră şi trageţi concluziile”, a declarat Anghel Iordănescu după Rapid – CFR Cluj 1-4.

Dan Şucu, mesaj ferm după umilinţa suferită de Rapid: „Prea mulţi băieţi de treabă în club şi prea puţină fermitate”

Dan Şucu a avut un mesaj ferm după umilinţa suferită de Rapid. Patronul giuleştenilor s-a arătat extrem de dezamăgit după Rapid – CFR Cluj 1-4.

Reclamă 4 / 0/3

Patronul Rapidului a refuzat să dea un verdict în privinţa lui Cristiano Bergodi. „Şi eu, ca toţi rapidiştii, sunt convins, sunt extrem de dezamăgit. Prea mulţi băieţi de treabă în club şi prea puţină fermitate. Avem de lucru. Mulţumesc. (n.r.: Antrenorului i se poate spune ceva? Când veţi hotărî soarta lui Cristiano Bergodi?) Nu vorbim la cald, niciodată”, a declarat Dan Şucu după Rapid – CFR Cluj 1-4. „O să cădem în prostie!” Cristi Săpunaru, „distrus” după Rapid – CFR Cluj 1-4: „Penibili! Ne e ruşine!” Ce a spus despre Bergodi Cristi Săpunaru a fost „distrus” după Rapid – CFR Cluj 1-4 şi nu s-a ferit de cele mai dure cuvinte. Fanii i-au ceru demisia şi lui Cristiano Bergodi. Rapid a suferit o umilinţă uriaşă în derby-ul cu CFR Cluj, scor 1-4, şi este singura echipă care nu a câştigat punct în playoff. Elevii lui Cristiano Bergodi cu greu şi-au putut găsi cuvintele. „Nu am nicio explicaţie pentru prima repriză. A fost de coşmar, a doua am încercat să revenim pe tabelă. Dar nu ştiu ce să spun. Mai era ceva de spus în vestiar? Nu era nimic de spus. Singura chestie pe care le-am spus-o e că le-am zis să jucăm fotbal că ne facem de râs. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Ne e ruşine de suporteri, de toată lumea. Ne schimbăm mentalitatea. O să cădem în prostie şi o să ne batem pentru locurile 5-6. Pe mine mă interesează prezentul, meciul acesta să îl câştigăm. Reclamă

Nu există, CFR Cluj a venit cu echipa bună. Au în lot jucători buni. Noi am intrat cu echipa bună pe care ne-a aliniat-o Mister. Am fost penibili. Trebuiau schimbaţi 11 jucători. E de vină Mister pentru prima repriză. Trebuie să realizăm că atunci când se schimbă un antrenor e vina noastră. Am rămas că eram aşteptat la doping. Sunt prea supărat. Nu ţin minte o repriză ca asta. Următorul meci trebuie să îl câştigăm şi să ne prezentăm la el, nu ca azi”, a spus Cristi Săpunaru la digisport.ro.

Rapid – CFR Cluj 1-4. Echipa lui Bergodi a fost umilită de CFR Cluj

CFR Cluj a învins-o pe Rapid Bucureşti cu scorul de 4-1 (4-0), sâmbătă seara, în Giuleşti, într-un meci din etapa a treia a fazei play-off a Ligii 1.

CFR a făcut o primă repriză perfectă, dovedind pragmatism şi marcând de patru ori, la doar câteva zile după despărţirea de antrenorul Adrian Mutu, în urma umilinţei suferite în sferturile Cupei României, 0-4 cu Corvinul Hunedoara.

Oaspeţii au deschis scorul rapid (4), prin Daniel Bîrligea, după un corner executat de Ciprian Deac. CFR şi-a dublat avantajul la scurt timp (8), prin acelaşi Bîrligea, care a profitat de o ieşire greşită a portarului Marian Aioani, după o lansare a lui Deac. Rapid şi-a creat prima sa ocazie (14), dar portarul Răzvan Sava a respins şutul lui Albion Rrahmani.

O gafă a lui Iulian Cristea i-a oferit mingea lui Durel Avounou, iar acesta l-a servit perfect pe Bîrligea (36), care a realizat hattrick-ul. Ultimul gol al clujenilor a venit după o fază spectaculoasă: Philip Otele şi Deac au combinat în marginea careului, Otele a pătruns şi a centrat pentru Cristian Manea, care a făcut ca scorul să devină 4-0 pentru oaspeţi (45+1).

CFR mai putea marca o dată, prin acelaşi Bîrligea (68), dar şutul său din careu a fost respins de Aioani. Rapid a marcat golul de onoare, prin Rrahmani (81), după ce Sava a respins mingea şutată de Florent Hasani.

Se întoarce Dan Petrescu la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...