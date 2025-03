"Are FCSB vreo şansă cu Lyon?" Gică Hagi a dat un răspuns din 3 cuvinte la conferinţa de presă - Antena Sport

Gică Hagi / AntenaSport Gică Hagi a fost întrebat de duelul FCSB-ului cu Olympique Lyon la conferinţa de presă de după înfrângerea Farului cu Universitatea Craiova. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Regele” a transmis că le ţine pumnii roş-albaştrilor să se califice mai departe. Legat de şanse, Hagi a spus „întrebaţi-i pe ei”. Recent, finanţatorul FCSB-ului a invocat divinitatea în această dublă, transmiţând că, din punct de vedere valoric, echipa lui nu ar avea, teoretic, nicio şansă cu echipa franceză. Gică Hagi, întrebat de dubla FCSB-ului cu Lyon: „Clar ţinem cu ei” „(n.r: Are FCSB vreo şansă cu Lyon?) Întrebaţi-i pe ei. Eu de unde să ştiu? Ei ştiu cel mai bine, răspunsul trebuie să-l dea ei. Clar că ţinem cu ei şi vrem să se califice”, a spus Gică Hagi la conferinţa de presă. „Regele” a vorbit la conferinţa de presă şi despre înfrângerea cu Universitatea Craiova. Farul se pregăteşte de play-out, iar Gică Hagi a transmis că obiectivul echipei sale este să ocupe unul dintre primele locuri în play-out. Reclamă

„Ştiam că jucăm împotriva unui adversar care e în formă, care joacă acasă. Acasă e foarte greu la Craiova să joci pentru toată lumea. Am încercat să căutăm încontinuu pasa decisivă, asta le-am zis şi la pauză, am greşit că am jucat aşa. Trebuia să jucăm între linii, să combinăm mai mult.

Trebuia să ducem jocul în bandă. Asta e, e o echipă bună, a jucat acasă, a avut ocazii. A doua repriză ne-au dominat, au început mult mai bine ca noi, am încercat, dar prea puţin ca să avem speranţe să câştigăm. Am pierdut meciul de la început, pe faza ofensivă nu am creat ce am creat cu Rapidul. Trebuie să luptăm şi să ne atingem obiectivul pe care l-am fixat, să fim între primele echipe, acolo, sus, în play-out”, a declarat Gică Hagi

Pentru Farul urmează meciul cu U Cluj. „Regele” vrea neapărat o victorie cu „şepcile roşii”, după două înfrângeri, cu Rapid (2-3) şi Universitatea Craiova (0-1). Constănţenii ocupă, cu o etapă înaintea finalului sezonului regular, locul 10 în Liga 1, cu 34 de puncte după 29 de etape.