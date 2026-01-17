Când semnează Olimpiu Moruțan cu Rapid. Detalii din contract: „Îi era frică și de suporteri” - Antena Sport

Giovanni Becali a oferit toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) la Rapid. Impresarul a dezvăluit că internaționalul român și-a dat acordul și sunt șanse să semneze contractul duminică, iar de luni să înceapă antrenamentele sub comanda lui Costel Gâlcă.
Giovanni Becali a mai dezvăluit că Olimpiu Moruțan va ajunge la Rapid sub formă de împrumut de la Aris Salonic până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare definitivă în vară. Acesta s-a declarat convins că pentru mijlocaș, revenirea în Liga 1 nu reprezintă un pas înapoi.
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid
Giovanni Becali a mai declarat că Olimpiu Moruțan are nevoie de minute, ținând cont că se apropie și barajul României cu Turcia. Mijlocașul a acceptat să semneze cu Rapid pentru a se lupta la titlu, însă impresarul a dezvăluit că acestuia i-a fost teamă de reacția suporterilor giuleșteni, având în vedere trecutul său la FCSB.
„Cu Rapidul, în linii mari, ne-am înțeles pentru un contract decent pentru un jucător care revine din străinătate. E adevărat, jucătorul pierde niște bani, dar vine la o echipă care joacă pentru un titlu. E un împrumut pe 6 luni, cu opțiune pe încă doi ani. Noi am făcut tot posibilul să-l scoatem pe jucător gratis de acolo. Rapidul nu dă niciun ban, dar dacă se activează opțiunea, va mări puțin salariul.
El vrea să vină, singura lui teamă a fost că ‘Dacă vin, o să mă ia ăștia…’, jurnaliștii, că de ce a venit în România, că ar fi un pas înapoi. I-am spus că vine la o echipă care vrea să devină campioană și să joace în cupele europene.
La greci el avea salar mare, 2 milioane de euro pentru doi ani și jumătate. Dacă rămâne acolo, ia acești bani, indiferent cât joacă. Dar el are nevoie să joace meci de meci pentru ceva, nu la o echipă care e pe locul 7-8. Vine barajul cu Turcia, Rapid ar putea să meargă în cupele europene. În play-off sigur vor merge, se luptă și la titlu. E o altă provocare.
Îi era frică și de suporteri, că a jucat la FCSB. I-am spus că e un jucător profesionist, la FCSB a jucat, a fost plătit, au luat niște bani pe el, s-a comportat bine cu ei, acum e o altă etapă.
Galata ne încurcă, vedem în seara asta ce se va întâmpla, dar șansele sunt foarte bune să ajungă la Rapid. Dacă totul e ok, mâine poate să semneze și de luni (n.r. 19 ianuarie) să înceapă antrenamentele”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.
