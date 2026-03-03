Andrei Borza a semnat! Anunţul momentului la Rapid - Antena Sport

Andrei Borza (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Rapid. Tânărul fotbalist român, care a fost dorit în străinătate, a semnat până în 2028 cu clubul patronat de Dan Şucu.

Andrei Borza este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.5 milioane de euro.

Andrei Borza a semnat cu Rapid până în 2028

“Nivel nou deblocat. Borza —> 2028”, a transmis Rapid pe Facebook.

Andrei Borza a deschis scorul în derby-ul Rapid – Dinamo 2-1, partidă care a însemnat calificarea matematică a giuleştenilor în play-off. Ulterior, Rapid a învins-o şi pe Unirea Slobozia, cu 2-1, distanţându-se la 3 puncte de Dinamo.