Andrei Borza a semnat! Anunţul momentului la Rapid - Antena Sport

Andrei Borza a semnat! Anunţul momentului la Rapid

Andrei Borza a semnat! Anunţul momentului la Rapid

Andrei Borza a semnat! Anunţul momentului la Rapid

Bogdan Stănescu Publicat: 3 martie 2026, 17:22

Andrei Borza a semnat! Anunţul momentului la Rapid

Andrei Borza, într-un meci jucat pentru Rapid / Profimedia Images

Andrei Borza (20 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Rapid. Tânărul fotbalist român, care a fost dorit în străinătate, a semnat până în 2028 cu clubul patronat de Dan Şucu.

Andrei Borza este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2.5 milioane de euro.

Andrei Borza a semnat cu Rapid până în 2028

“Nivel nou deblocat. Borza —> 2028”, a transmis Rapid pe Facebook.

Andrei Borza a deschis scorul în derby-ul Rapid – Dinamo 2-1, partidă care a însemnat calificarea matematică a giuleştenilor în play-off. Ulterior, Rapid a învins-o şi pe Unirea Slobozia, cu 2-1, distanţându-se la 3 puncte de Dinamo.

Rapid are asigurat locul 2 la finalul sezonului regular, în condiţiile în care a învins-o pe Dinamo atât în tur, cu 2-0, cât şi în retur, cu 2-1. În ultima etapă, Rapid joacă derby-ul cu Universitatea Craiova, iar Dinamo dispută şi ea un derby, cu CFR Cluj.

În acest sezon, Andrei Borza are 2 goluri şi 3 assist-uri în 18 meciuri jucate în campionat. Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu, preciza, recent, că Andrei Borza are o clauză de reziliere, care este mai mare de 4 milioane de euro. Borza aşteaptă să debuteze pentru naţionala României, el având 4 meciuri pentru naţionala U20 şi 9 meciuri şi 2 goluri pentru naţionala U19.

